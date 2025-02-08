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Bitcoin ETF piyasası 44 milyar dolara ulaştı

Bitcoin ETF piyasası 44 milyar dolara ulaştı
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Binance CEO'su Richard Teng, spot Bitcoin ETF piyasasının ilk yılında 44,2 milyar dolarlık hacme ulaşmasını değerlendirdi. Kurumsal yatırımcıların ve düzenlemelerin katılımıyla kripto para sektörünün gelişiminde önemli bir aşama kaydedildi. Dijital varlık ekosisteminin finansal sistemin temel bir parçası haline geldiği vurgulandı.

Bitcoin ETF piyasası hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. Ocak 2025'te yaklaşık 5 milyar dolarlık giriş kaydeden piyasa, Bitwise yatırım başkanı Matt Hougan'ı 2025 sonuna kadar 50 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşılabileceği öngörüsünde bulunmaya yönlendirdi.

Bireysel ve Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine İlgisi Artıyor

Kripto para dünyasında yaşanan bu gelişme, kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin yatırımlarını düzenlenmiş finansal ürünlere yönlendirdiğini gösteriyor. Ekim 2024 tarihli Binance araştırma raporuna göre Bitcoin ETF talebinin yüzde 80'i bireysel yatırımcılardan geliyor.

Rapor, bireysel yatırımcıların tercihlerini dijital cüzdanlardan ve merkezi borsalardan ETF'lere kaydırdığını belirtiyor. Bu değişimin arkasında artan düzenleyici korumalar yer alıyor. Kurumsal tarafta ise yatırım danışmanları ve hedge fonları en hızlı büyüyen ilgili taraflar olarak öne çıkıyor.

Trump Media and Technology Group (TMTG) da 6 Şubat'ta kripto para dünyasına giriş yapacağını duyurdu. Şirket, Truth Social platformu ve Truth+ video akış hizmetiyle bağlantılı çeşitli ETF'ler ve ayrı yönetilen hesaplar (SMA) için ticari marka başvuruları tamamladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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