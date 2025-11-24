Haberler

Bitcoin ETF'lerinde negatif seri sürüyor

Bitcoin ETF'lerinde negatif seri sürüyor
Güncelleme:
ABD spot Bitcoin ETF'leri, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatarak toplamda 1,22 milyar dolarlık net çıkış yaşadı. BlackRock'ın IBIT fonu, tarihinin en büyük ikinci haftalık kaybını kaydederken piyasadaki düşüş eğilimi devam ediyor.

ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), yatırımcı ilgisinin zayıflamasıyla birlikte negatif seyrini dördüncü haftaya taşıdı. SoSoValue verilerine göre 21 Kasım'da sona eren haftada fonlardan toplam 1,22 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti. Son dört haftadaki kümülatif para çıkışı ise 4,34 milyar dolara ulaştı.

BlackRock Fonunda Sert Geri Çekilme Sürüyor

Hafta boyunca fonlar sadece çarşamba ve cuma günleri sınırlı net giriş kaydederken diğer işlem günlerini ekside kapattı. BlackRock'ın IBIT fonu, 1,09 milyar dolarlık kayıpla haftanın en büyük çıkışını yaşadı. Bu rakam, fonun 28 Şubat haftasında gördüğü 1,17 milyar dolarlık çıkışın ardından tarihindeki en kötü ikinci haftalık performans olarak kayıtlara geçti. Fon sadece geçtiğimiz salı günü 523,15 milyon dolarlık günlük rekor çıkışa sahne oldu.

Bu çıkışlar, kripto para piyasasındaki düzeltme hareketiyle eş zamanlı yaşandı. Bitcoin fiyatı hafta başında 95.600 dolar seviyesindeyken cuma günü 82.200 dolara kadar geriledi. Piyasa lideri kripto para birimi şu sıralar son 24 saatte yüzde 1,2 artışla 87.348 dolardan işlem görüyor.

Kronos Research Yöneticisi Vincent Liu, Bitcoin'in toparlanma belirtileri göstermesine rağmen piyasa yapısının "kırılgan" kalmaya devam ettiğini belirtti. Likiditenin sığ olduğuna dikkat çeken Liu, Bitcoin fiyatının 85.000 ile 90.000 dolar aralığında konsolide olmasını bekliyor.

Bitcoin cephesinde kayıplar sürerken alternatif varlıklarda tablo karışık seyretti. Spot Ethereum ETF'leri 500,25 milyon dolarlık çıkışla negatif serisini üçüncü haftaya taşıdı. Buna karşın Solana ETF'leri 128,2 milyon dolar, XRP ETF'leri ise 179,6 milyon dolarlık haftalık net girişle piyasadan pozitif ayrıştı.

Burak KÖSE
