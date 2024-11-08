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Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı

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Global varlık yöneticisi BlackRock'ın Bitcoin ETF'si, 7 Kasım'da 1,1 milyar dolarlık rekor bir girişle finans tarihine geçti. Bu başarı, Bitcoin'in yeni zirvelere ulaştığı bir dönemde gerçekleşti ve yatırımcı ilgisini daha da artırdı.

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si finans dünyasında yeni bir rekorla gündemde. 7 Kasım'da tek bir gün içinde 1,1 milyar dolarlık dev bir giriş kaydederek piyasalarda büyük bir hareketlilik yarattı. Bu gelişme, Bitcoin'in değerinin 76,943 dolarla zirveye ulaşmasıyla aynı zamana denk geldi.

Finans Devi BlackRock, Kripto Dünyasında Liderliği Ele Geçiriyor

Kripto para piyasalarının önde gelen kurumsal yatırımcılarından BlackRock, spot Bitcoin ETF'si ile çığır açan bir başarıya imza attı. Ocak ayından bu yana yatırımcıların yoğun ilgisini çeken fon, 7 Kasım tarihinde görülmemiş bir performans sergiledi ve günlük bazda 1,1 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

Bu rekor seviyedeki yatırım akışı, Bitcoin'in 76.943 dolar ile tarihi zirveyi gördüğü güne denk geldi. BlackRock'ın bu etkileyici performansı, ABD piyasasında işlem gören diğer 11 spot Bitcoin ETF'si arasında toplam girişlerin yüzde 82'sini tek başına elde etmesiyle dikkat çekti.

Piyasadaki diğer önemli oyunculardan Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu 190,9 milyon dolarlık girişle ikinci sırada yer alırken, ARK 21Shares Bitcoin ETF 17,6 milyon dolarlık yatırımla üçüncü sırada konumlandı.

Deneyimli ETF analisti Eric Balchunas ise yaşanan yoğun ilginin kendisini bile şaşırttığını ifade etti. Bu göz alıcı performans, Donald Trump'ın seçim başarısının ardından piyasaların ilk 20 dakikasında kaydedilen 1,1 milyar dolarlık işlem hacmiyle aynı seviyeye ulaştı.

Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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