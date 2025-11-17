Haberler

Bitcoin düşerken Strategy için dev yükseliş beklentisi

Bitcoin düşerken Strategy için dev yükseliş beklentisi
Güncelleme:
Strategy hissesi için TD Cowen'dan cesur bir fiyat hedefi geldi. Analistler, Bitcoin'in son düşüşüne ve şirketin piyasa değerinin Bitcoin varlığının altına inmesine rağmen 585 dolar hedef belirleyerek yüzde 170 yukarı potansiyel öngördü. Şirketin 649 bin 870 Bitcoin'lik dev hazinesi, toplam Bitcoin arzının yüzde 3'ünden fazlasını oluşturuyor.

TD Cowen analistleri Lance Vitanza ve Jonnathan Navarrete, Strategy hissesi için 585 dolarlık fiyat hedefini korudu. Bu rakam, hissenin şu anki 194 dolarlık seviyesinden yüzde 170 civarında bir yükseliş anlamına geliyor.

Analistler, şirketin piyasa değerinin Bitcoin varlığının altına düşmesini ve dijital varlığın yedi aylık diplere gerilemesini uzun vadeli görünümü değiştirecek gelişmeler olarak değerlendirmiyor. Aksine, mevcut zayıflığın piyasa oynaklığını yansıttığını ve şirketin Bitcoin biriktirme kapasitesinde bir değişiklik olmadığını vurguladılar.

Bitcoin Düşüşüne Karşın Dev Alım

Bitcoin son bir ayda ciddi kayıplar yaşadı. Ekim başında 126 bin doların üzerinde zirve yapan lider kripto para birimi, bugün 92 bin 700 dolar seviyesine geriledi. Bu, 2025'i açtığı yaklaşık 93 bin 400 dolarlık seviyenin de altında.

Strategy Başkanı Michael Saylor ise bu düşüşe aldırmadı. Temmuz ayından bu yana gerçekleştirdiği en büyük alımla şirketin Bitcoin varlığını 649 bin 870'e çıkardı. Bu miktar, toplam Bitcoin arzının yüzde 3'ünden fazlasına denk geliyor.

2027 Hedefi 815 Bin Bitcoin

Analistler, Strategy'nin 2027 sonuna kadar elinde 815 bin Bitcoin bulunduracağını öngörüyor. Baz senaryo fiyat varsayımlarına göre bu, 185 milyar doları aşan bir Bitcoin hazinesi anlamına gelecek.

Bu seviyede, şirketin Bitcoin başına içsel değeri Cowen'ın belirlediği hedefe yaklaşacak. Analistler bunu, şirketin Bitcoin'e gömülü kaldıracı düşünüldüğünde önümüzdeki yıl için makul bir sonuç olarak nitelendirdi.

S&P 500 ve Düzenleyici Destek

Cowen, Strategy için birkaç olası olumlu gelişmeye dikkat çekti. Bunların başında, Aralık 2025'te S&P 500 endeksine dahil edilme ihtimali geliyor. Analistler, böyle bir gelişmenin kurumsal sahipliği genişletebileceğini ve hisse akışlarına istikrar katabileceğini belirtti.

Bitcoin etrafındaki düzenleyici netliğin artması da önemli bir faktör. Özellikle müşterini tanı, kara para aklamayla mücadele ve federal vergi muamelesi gibi alanlardaki açıklığın piyasa algısını olumlu etkileyebileceği vurgulandı.

Bulut Yazılım Ürünleri Devam Ediyor

Strategy artık öncelikli olarak Bitcoin hazine operasyonlarıyla değerleniyor. Ancak TD Cowen, şirketin bulut yazılımı ürünlerinde devam eden benimsemenin ek bir katkı sağladığını kaydetti.

Analistler, Strategy'nin uzun vadeli bakış açısına sahip ve Bitcoin'in diğer varlıklardan daha iyi performans göstermesini bekleyen yatırımcılar için en uygun seçenek olduğunu yineledi. Şirketin sermaye yapısının, piyasadaki getiri ve kaldıraç iştahını zamanla daha fazla Bitcoin'e dönüştürmek üzere tasarlandığını da sözlerine eklediler.

