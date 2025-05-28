Bitcoin devi Strategy rekabet baskısı altında

Bitcoin devi Strategy rekabet baskısı altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Strategy Bitcoin alım hızını ciddi bir şekilde yavaşlattı. Şirketin haftalık alımları 1,3 milyar dolardan 348 milyon dolara geriledi. K33 araştırması artan kurumsal rekabet ve azalan hisse priminin bu durumu tetiklediğini belirtiyor. Trump Media gibi yeni oyuncular Bitcoin hazinesi yarışına katılırken Strategy'nin piyasa hakimiyeti sorgulanıyor.

Kurumsal Bitcoin hazinesi lideri Strategy, son haftalarda satın alma politikasında önemli değişiklikler yaptı. Kasım ayındaki agresif alım döneminde haftalık ortalama 2,13 milyar dolar tedarik ederken, son üç haftada bu rakam 788 milyon dolara düştü.

Strategy Bitcoin Alım Temposunu Düşürdü

Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) son açıklamasına göre şirket 19-25 Mayıs arasında her Bitcoin için ortalama 106.237 dolar fiyatla 4.020 BTC daha satın aldı. Bu alımlar için kullanılan sermayenin 348,7 milyon doları 21 milyar dolarlık ATM programından geldi.

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, Strategy'nin mevcut piyasa arzının değerlendirme süratinin önceki programa kıyasla önemli ölçüde daha yavaş olduğunu vurguladı. İlk 21 milyar dolarlık ATM arzında yedi haftalık süreçte ortalama 2,13 milyar dolar toplandığını belirten Lunde, bu rakamın son üç haftada 788 milyon dolara gerilediğini açıkladı.

Piyasa uzmanlarına göre bu yavaşlamanın temel nedeni artan kurumsal rekabet ve Strategy'nin hisse senedi MSTR'nin Bitcoin varlıklarına olan priminin azalması olarak gösteriliyor. Şirketin hisse primi geçen hafta yüzde 185'ten yüzde 163'e geriledi.

Bitcoin hazinesi benimseyen şirket sayısı artık 70'i aştı. Twenty One, Nakamoto, Trump Media and Technology Group gibi yeni oyuncular Michael Saylor'ın öncülük ettiği modeli takip ediyor. Bu durum yatırımcılara Strategy dışında daha fazla seçenek sunarak şirketin talebini potansiyel olarak azaltıyor.

Strategy şu anda toplam 580.250 BTC tutuyor ve bu varlıkların değeri 63,3 milyar doları aşıyor. Şirket bu BTC'leri ortalama 69.979 dolar fiyatla satın almış durumda.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Galatasaray, Mourinho'nun otelinde de şampiyonluğu kutlayacak

Galatasaray'dan Jose Mourinho'yu uyutmayacak hamle
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title