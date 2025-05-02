Bitcoin devi Strategy ilk çeyrekte milyarlarca dolarlık zarar bildirdi

Kripto para dünyasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, açıkladığı finansal raporunda analist beklentilerinin oldukça altında kalan sonuçlar sergiledi. Şirketin operasyonel harcamaları geçen yıla göre yüzde 1.100'den fazla artarak 6 milyar dolara yükselirken, beklenen hisse başına 0,11 dolar zarar yerine 16,49 dolar zarar bildirildi.

Michael Saylor: Bitcoin Yatırımları Aralıksız Sürecek

Strategy'nin bu dikkat çekici sonuçlarının arkasında, ilk çeyrekte gerçekleştirdiği agresif Bitcoin alımları bulunuyor. Şirket bu dönemde 80.715 BTC satın almak için yaklaşık 7,66 milyar dolar yatırım yaptı ve sonrasında 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kaldı.

Toplam hasılatı 111,1 milyon dolar olan Strategy, analistlerin ortak beklentilerinin yaklaşık yüzde 5 altında kalırken, geçen yıla göre yüzde 3,6'lık gerileme kaydetti. Bununla birlikte, şirketin düzenli gelir kaynakları yüzde 61 artarak 37,1 milyon dolara yükseldi.

Şirket CEO'su Michael Saylor, şirketin Bitcoin stratejisinden geri adım atmayacağını vurguladı. "İş modelimiz Bitcoin'i menkul kıymetleştirmektir. Satın almaya devam edeceğiz." diyen Saylor, X platformunda yaptığı paylaşımda "Mütevazı olun. Biriktirin" cümlesini kullandı.

Strategy, Bitcoin stratejisinin performansını değerlendirmek için kullandığı bir ölçü olan "BTC Getirisi"ni yılbaşından bu yana yüzde 13,7 olarak bildirdi. Bu metrik, şirketin Bitcoin varlıkları ile Varsayılan Sulandırılmış Hisse Senetleri Toplamı arasındaki oranın dönemden döneme yüzdelik değişimini temsil ediyor.

Şirketin yılbaşından bu yana "BTC Kazancı" 61.497 olarak gerçekleşirken, 5,8 milyar dolarlık "BTC $ Kazancı" hesaplandı. Strategy, 2025 için "BTC $ Kazancı" hedefini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara yükselterek piyasalara güçlü bir mesaj verdi.

K33 araştırmacılarının öngördüğü gibi şirketin mevcut 21 milyar dolarlık özkaynak programı ve 21 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymet arzları neredeyse tükendiğinden, Strategy 21 milyar dolarlık yeni bir piyasa-içi arz duyurdu.

Finansal sonuçlara rağmen Strategy'nin hisse değeri yılbaşından bu yana yüzde 30 artarak perşembe gününü hisse başına 381,60 dolardan sonlandırdı. Şirketin piyasa değeri 104 milyar dolara ulaşmış durumda.