1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Bitcoin devi Strategy ilk çeyrekte milyarlarca dolarlık zarar bildirdi

Bitcoin devi Strategy ilk çeyrekte milyarlarca dolarlık zarar bildirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, ilk çeyrekte 4,2 milyar dolar zarar açıklarken, Bitcoin alım stratejisinden vazgeçmiyor. 553.555 BTC ile 52 milyar dolar değerinde kripto varlığa sahip olan şirket, 2025 "BTC $ Kazanç" hedefini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltti ve 21 milyar dolarlık yeni bir finansman paketi duyurdu.

Kripto para dünyasının en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy, açıkladığı finansal raporunda analist beklentilerinin oldukça altında kalan sonuçlar sergiledi. Şirketin operasyonel harcamaları geçen yıla göre yüzde 1.100'den fazla artarak 6 milyar dolara yükselirken, beklenen hisse başına 0,11 dolar zarar yerine 16,49 dolar zarar bildirildi.

Michael Saylor: Bitcoin Yatırımları Aralıksız Sürecek

Strategy'nin bu dikkat çekici sonuçlarının arkasında, ilk çeyrekte gerçekleştirdiği agresif Bitcoin alımları bulunuyor. Şirket bu dönemde 80.715 BTC satın almak için yaklaşık 7,66 milyar dolar yatırım yaptı ve sonrasında 5,91 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kaldı.

Toplam hasılatı 111,1 milyon dolar olan Strategy, analistlerin ortak beklentilerinin yaklaşık yüzde 5 altında kalırken, geçen yıla göre yüzde 3,6'lık gerileme kaydetti. Bununla birlikte, şirketin düzenli gelir kaynakları yüzde 61 artarak 37,1 milyon dolara yükseldi.

Şirket CEO'su Michael Saylor, şirketin Bitcoin stratejisinden geri adım atmayacağını vurguladı. "İş modelimiz Bitcoin'i menkul kıymetleştirmektir. Satın almaya devam edeceğiz." diyen Saylor, X platformunda yaptığı paylaşımda "Mütevazı olun. Biriktirin" cümlesini kullandı.

Strategy, Bitcoin stratejisinin performansını değerlendirmek için kullandığı bir ölçü olan "BTC Getirisi"ni yılbaşından bu yana yüzde 13,7 olarak bildirdi. Bu metrik, şirketin Bitcoin varlıkları ile Varsayılan Sulandırılmış Hisse Senetleri Toplamı arasındaki oranın dönemden döneme yüzdelik değişimini temsil ediyor.

Şirketin yılbaşından bu yana "BTC Kazancı" 61.497 olarak gerçekleşirken, 5,8 milyar dolarlık "BTC $ Kazancı" hesaplandı. Strategy, 2025 için "BTC $ Kazancı" hedefini 10 milyar dolardan 15 milyar dolara yükselterek piyasalara güçlü bir mesaj verdi.

K33 araştırmacılarının öngördüğü gibi şirketin mevcut 21 milyar dolarlık özkaynak programı ve 21 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymet arzları neredeyse tükendiğinden, Strategy 21 milyar dolarlık yeni bir piyasa-içi arz duyurdu.

Finansal sonuçlara rağmen Strategy'nin hisse değeri yılbaşından bu yana yüzde 30 artarak perşembe gününü hisse başına 381,60 dolardan sonlandırdı. Şirketin piyasa değeri 104 milyar dolara ulaşmış durumda.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title