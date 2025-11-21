Haberler

Bitcoin'de gerçekleşen zararlar FTX krizini yakaladı

Güncelleme:
Bitcoin fiyatındaki geri çekilmeyle birlikte gerçekleşen zararlar, 2022 yılındaki FTX çöküşünden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Kısa vadeli yatırımcıların satış baskısı piyasada risk iştahını azalttı.

Bitcoin fiyatı nisan ayındaki 83.000 dolar seviyelerine gerilerken, piyasadaki satış baskısı yatırımcıları zararına satış yapmaya zorladı. Blockchain veri platformu Glassnode verilerine göre Bitcoin'de gerçekleşen zararlar, 2022'de yaşanan FTX borsası çöküşünden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Kısa Vadeli Yatırımcılar Satışa Geçti

Glassnode analistleri, kayıpların ölçeğinin ve hızının marjinal talepte ciddi bir tasfiyeye işaret ettiğini belirtti. Bu tespitin hemen ardından Bitcoin, Coinbase borsasında 80.500 dolara kadar geriledi. Bu seviye, ekim ayı başında görülen 126.210 dolarlık tarihi zirveden yüzde 36 oranında bir düşüş anlamına geliyor. Veriler, mevcut satış dalgasının büyük oranda kısa vadeli yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini gösteriyor.

Analiz platformu CryptoQuant, kısa vadeli satışların genellikle "yerel bir dip" oluşturabileceğini ancak fiyatın maliyet tabanını hızla geri alamaması durumunda ayı piyasasının derinleşebileceğini vurguladı. Piyasadaki Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi "Aşırı Korku" seviyesine gerilerken Quantum Economics CEO'su Mati Greenspan, destek seviyelerinin hızla kırıldığını ifade etti. Buna karşın Jan3 CEO'su Samson Mow ve Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee gibi isimler uzun vadeli iyimserliklerini koruyor. Lee, Bitcoin'in Ocak 2026 sonuna kadar 150.000 ile 200.000 dolar aralığına toparlanabileceğini öngörüyor.

Burak KÖSE
