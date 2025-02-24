Bitcoin (BTC) fiyat analizi: Düşüş sürecek mi, yoksa alım fırsatı mı?

Teknik Analiz

Günlük Grafik

Bitcoin, son düşüşüyle birlikte 98 bin dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu gelişme, satış baskısının arttığını gösterse de, piyasada güçlü bir düşüş momentumunun olmaması ne alıcıların ne de satıcıların kontrolü tam olarak ele aldığını düşündürüyor.

Buna rağmen, bu kırılma piyasada negatif bir havanın oluşmasına neden oldu. Eğer satışlar devam ederse, Bitcoin'in 90 bin dolar seviyesine kadar gerilemesi olası görünüyor.

4 Saatlik Grafik

Kısa vadeli grafiklerde, Bitcoin'in fiyat hareketi düşüş eğiliminde ve fiyat yükselen kanalın alt sınırına yaklaşmakta. Piyasada net bir yön belirsizliği hâkim ve iki farklı senaryo öne çıkıyor:

Bitcoin, 90 bin dolar seviyesinde güçlü bir destek bulabilir. Daha önce de bu seviyeden alıcı bulan BTC, buradan toparlanarak yeniden yükselişe geçebilir.

Bitcoin, çift tepe formasyonu oluşturuyor olabilir. Eğer fiyat 90 bin dolar desteğinin altına düşerse, önceki dip seviyeleriyle örtüşen bu bölge kırılmış olacak ve düşüş trendinin derinleşme ihtimali artacaktır.

Kısa vadede Bitcoin'in 90 bin dolar seviyesinde nasıl bir tepki vereceği belirleyici olacak. Bu seviyede bir süre daha dalgalı hareketler (konsolidasyon) görülmesi muhtemel.

Zincir Üstü (On-Chain) Analiz

Bitcoin piyasasında yatırımcı güveninin zayıfladığı gözlemleniyor. Son yükseliş, ABD seçimlerinde Trump'ın kazanma ihtimali ve stratejik varlık tahsis beklentileri ile desteklenmişti.

Ancak, küresel çapta artan jeopolitik gerginlikler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler yatırımcıları riskten kaçınmaya itiyor ve piyasadaki ivmeyi zayıflatıyor. Önümüzdeki süreçte, boğa piyasasının yeniden güç kazanabilmesi için ya bu belirsizliklerin ortadan kalkması ya da yeni bir tetikleyici gelişmenin ortaya çıkması gerekiyor.

Zincir üstü veriler de bu endişeleri doğruluyor. Grafikler, Bitcoin işlemleri ve aktif adres sayısında belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Eğer bu trend devam ederse, piyasanın 2017 ve 2021 boğa döngülerinin zirve noktalarına benzer bir yorgunluk dönemine girdiği söylenebilir.

Şu anki koşullarda, Bitcoin'in kısa vadeli fiyat hareketlerini kesin olarak tahmin etmek zor. Eğer piyasa havası düzelir ve Bitcoin yeniden yukarı yönlü hareket ederse, yatırımcı güveni tazelenebilir ve yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak belirsizlik devam ederse, Bitcoin 2024'ün başlarında görülen yatay hareket dönemine benzer bir sürece girebilir.