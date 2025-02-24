Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Araç muayene istasyonları el değiştirdi! İşte ihaleyi kazanan şirket
Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri

Emri verdi, Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı istek gerçekleşiyor
Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte bütün ülkenin kilitlendiği derbinin muhtemel 11'leri
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık için tahliye kararı

Bitcoin (BTC) fiyat analizi: Düşüş sürecek mi, yoksa alım fırsatı mı?

Bitcoin (BTC) fiyat analizi: Düşüş sürecek mi, yoksa alım fırsatı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, 98 bin dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı ve kritik 95 bin dolar desteğine yaklaşıyor. Ancak düşük işlem hacmi, piyasada güçlü bir hareket olmadığını gösteriyor. Peki daha ne kadar düşebilir? İşte Bitcoin (BTC) fiyat analizi ve yorumlar...

Teknik Analiz

Günlük Grafik

Bitcoin, son düşüşüyle birlikte 98 bin dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu gelişme, satış baskısının arttığını gösterse de, piyasada güçlü bir düşüş momentumunun olmaması ne alıcıların ne de satıcıların kontrolü tam olarak ele aldığını düşündürüyor.

Buna rağmen, bu kırılma piyasada negatif bir havanın oluşmasına neden oldu. Eğer satışlar devam ederse, Bitcoin'in 90 bin dolar seviyesine kadar gerilemesi olası görünüyor.

Bitcoin (BTC) fiyat analizi: Düşüş sürecek mi, yoksa alım fırsatı mı?

4 Saatlik Grafik

Kısa vadeli grafiklerde, Bitcoin'in fiyat hareketi düşüş eğiliminde ve fiyat yükselen kanalın alt sınırına yaklaşmakta. Piyasada net bir yön belirsizliği hâkim ve iki farklı senaryo öne çıkıyor:

Bitcoin, 90 bin dolar seviyesinde güçlü bir destek bulabilir. Daha önce de bu seviyeden alıcı bulan BTC, buradan toparlanarak yeniden yükselişe geçebilir.

Bitcoin, çift tepe formasyonu oluşturuyor olabilir. Eğer fiyat 90 bin dolar desteğinin altına düşerse, önceki dip seviyeleriyle örtüşen bu bölge kırılmış olacak ve düşüş trendinin derinleşme ihtimali artacaktır.

Kısa vadede Bitcoin'in 90 bin dolar seviyesinde nasıl bir tepki vereceği belirleyici olacak. Bu seviyede bir süre daha dalgalı hareketler (konsolidasyon) görülmesi muhtemel.

Bitcoin (BTC) fiyat analizi: Düşüş sürecek mi, yoksa alım fırsatı mı?

Zincir Üstü (On-Chain) Analiz

Bitcoin piyasasında yatırımcı güveninin zayıfladığı gözlemleniyor. Son yükseliş, ABD seçimlerinde Trump'ın kazanma ihtimali ve stratejik varlık tahsis beklentileri ile desteklenmişti.

Ancak, küresel çapta artan jeopolitik gerginlikler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler yatırımcıları riskten kaçınmaya itiyor ve piyasadaki ivmeyi zayıflatıyor. Önümüzdeki süreçte, boğa piyasasının yeniden güç kazanabilmesi için ya bu belirsizliklerin ortadan kalkması ya da yeni bir tetikleyici gelişmenin ortaya çıkması gerekiyor.

Zincir üstü veriler de bu endişeleri doğruluyor. Grafikler, Bitcoin işlemleri ve aktif adres sayısında belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Eğer bu trend devam ederse, piyasanın 2017 ve 2021 boğa döngülerinin zirve noktalarına benzer bir yorgunluk dönemine girdiği söylenebilir.

Şu anki koşullarda, Bitcoin'in kısa vadeli fiyat hareketlerini kesin olarak tahmin etmek zor. Eğer piyasa havası düzelir ve Bitcoin yeniden yukarı yönlü hareket ederse, yatırımcı güveni tazelenebilir ve yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak belirsizlik devam ederse, Bitcoin 2024'ün başlarında görülen yatay hareket dönemine benzer bir sürece girebilir.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Son dönemlerin en anlamlı videosu! İzleyenler gözyaşlarını tutamıyor
img

İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri
img

Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: 'HDP bakanlık alabilir' dediğim için linç edildim

Gürsel Tekin, uzun zaman önce istifaya karar vermiş: Linç edildim
Yüzde 205'e varan artış! İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri

İşte haftanın en çok kazandıran kripto para birimleri
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kaçak izleyeceklere kötü haber
Görüntü Türkiye'den! 2 metre kalınlıktaki karda yüzerek ilerledi

Videosu olmasa asla inanmayacağımız bir olay daha

Son Dakika Haberleri

title