Bitcoin boğa döngüsü tehlike altında

Bitcoin'in (BTC) fiyatının ortalama yatırımcılar için çok yüksek seviyelere ulaşması, kripto piyasasının geleneksel dört yıllık boğa döngüsünün sürdürülebilirliğini sorgulatıyor. Kripto piyasası istihbarat şirketi 10x Research, Bitcoin'in perakende yatırımcılar için erişilemez hale geldiğini ve bunun tahmin edilen piyasa döngüsü uzamasını tehdit ettiğini bildirdi.

Azalan Getiriler ve Döngü Teorisi

Piyasa araştırma şirketi, Bitcoin'in azalan getiriler yaşadığını ve çoğu kişinin bunu olgunlaşmanın doğal bir işareti olarak gördüğünü ancak bu durumun Bitcoin döngü teorisinin geçerliliği hakkında daha derin sorular oluşturduğunu belirtti. 10x Research'e göre Bitcoin sadece 16 yıllık bir varlık olduğu için bu kadar kısa bir süreçten kesin istatistiksel sonuçlar çıkarmak oldukça sorunlu.

Şirketin metodolojisi, yıl sonu için 125.000 dolarlık bir zirve öngörüyor. Araştırma firması, benzer bir metodolojiyi kullanarak Ekim 2022'deki ayı piyasası dibini doğru bir şekilde tahmin etmişti.

10x Research'ün hedefi, sektördeki diğer analistlerin öngörülerine kıyasla mütevazı kalıyor. Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, 2025 yılı sonu için 200.000 dolarlık bir Bitcoin fiyatı öngördü. Kendrick, rekor 19 milyar dolarlık tasfiye olayının yatırımcılar için satın alma fırsatına dönüşebileceğini söyledi.

Sektördeki popüler stok-akış modelinin Bitcoin için 1 milyon dolar öngördüğü göz önüne alındığında, 10x Research'ün tahmini oldukça muhafazakar görünüyor.