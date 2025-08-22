Bitcoin balinası milyonlarca dolarlık Ethereum aldı

Blockchain analitik firması Lookonchain, kripto tarihinin en dikkat çekici balina hareketlerinden birini tespit etti. 2017'den bu yana hareketsiz kalan cüzdan, sadece spot alımla değil aynı zamanda türev ürünler piyasasında da büyük hamle yaparak Ethereum'a olan güvenini gösterdi.

Bitcoin Balinasından Ethereum Hamlesi

Milyar dolarlık yatırıma sahip kullanıcının gerçekleştirdiği bu hamle, kripto piyasalarında yaşanan paradigma değişiminin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Lookonchain verilerine göre balina, başlangıçta aldığı 100.784 BTC'nin büyük kısmını satarak 62.914 ETH spot alımı gerçekleştirdi.

Uzmanlar, yatırımcının aynı zamanda Hyperliquid platformu üzerinden 135.265 ETH değerinde 580 milyon dolarlık uzun vadeli türev pozisyonu açtığını belirtiyor. Bu strateji, sadece spot piyasada değil türev ürünler alanında da Ethereum'a olan güçlü inancı ortaya koyuyor.

Veri şirketi, bu yatırımcıya bağlı altı farklı cüzdan tespit ettiğini ve bu cüzdanların toplam 83.585 BTC tuttuğunu açıkladı. Bu miktar mevcut fiyatlarla yaklaşık 9,45 milyar dolar değerinde bir servet anlamına geliyor.

Piyasa koşulları büyük yatırımcının bu hamlesini daha da anlamlı kılıyor. Bitcoin, bugün erken saatlerde yaklaşık 117.000 dolarlık iki haftalık en düşük seviyeye geriledi. Bu arada Ethereum, 2021'deki 4.878 dolarlık tüm zamanların en yüksek giderek yaklaşıyor.

ETF piyasasında da benzer bir eğilim gözlemleniyor. Perşembe günü Bitcoin ETF'leri 194,3 milyon dolar değerinde günlük net çıkış kaydederken, Ethereum ETF'leri SoSoValue verilerine göre 287,6 milyon dolar net giriş yaşadı.