Bitcoin balinası milyonlarca dolarlık Ethereum aldı

Güncelleme:
Yedi yıl boyunca sessiz kalan Bitcoin balinası, 270 milyon dolar değerinde Ethereum satın aldı. Lookonchain verilerine göre balinanın kontrol ettiği 6 cüzdanda toplam 9,45 milyar dolar değerinde BTC bulunuyor. Dev yatırımcı aynı zamanda 580 milyon dolarlık türev pozisyonu da açtı. Bitcoin 117 bin dolarda ilerlerken Ethereum rekor seviyeye yaklaşıyor ve ETF akışları da Ethereum lehine döndü.

Blockchain analitik firması Lookonchain, kripto tarihinin en dikkat çekici balina hareketlerinden birini tespit etti. 2017'den bu yana hareketsiz kalan cüzdan, sadece spot alımla değil aynı zamanda türev ürünler piyasasında da büyük hamle yaparak Ethereum'a olan güvenini gösterdi.

Bitcoin Balinasından Ethereum Hamlesi

Milyar dolarlık yatırıma sahip kullanıcının gerçekleştirdiği bu hamle, kripto piyasalarında yaşanan paradigma değişiminin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Lookonchain verilerine göre balina, başlangıçta aldığı 100.784 BTC'nin büyük kısmını satarak 62.914 ETH spot alımı gerçekleştirdi.

Uzmanlar, yatırımcının aynı zamanda Hyperliquid platformu üzerinden 135.265 ETH değerinde 580 milyon dolarlık uzun vadeli türev pozisyonu açtığını belirtiyor. Bu strateji, sadece spot piyasada değil türev ürünler alanında da Ethereum'a olan güçlü inancı ortaya koyuyor.

Veri şirketi, bu yatırımcıya bağlı altı farklı cüzdan tespit ettiğini ve bu cüzdanların toplam 83.585 BTC tuttuğunu açıkladı. Bu miktar mevcut fiyatlarla yaklaşık 9,45 milyar dolar değerinde bir servet anlamına geliyor.

Piyasa koşulları büyük yatırımcının bu hamlesini daha da anlamlı kılıyor. Bitcoin, bugün erken saatlerde yaklaşık 117.000 dolarlık iki haftalık en düşük seviyeye geriledi. Bu arada Ethereum, 2021'deki 4.878 dolarlık tüm zamanların en yüksek giderek yaklaşıyor.

ETF piyasasında da benzer bir eğilim gözlemleniyor. Perşembe günü Bitcoin ETF'leri 194,3 milyon dolar değerinde günlük net çıkış kaydederken, Ethereum ETF'leri SoSoValue verilerine göre 287,6 milyon dolar net giriş yaşadı.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

