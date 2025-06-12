Bitcoin alımıyla dikkat çeken GameStop'a yatırımcılardan kötü haber

Bitcoin alımıyla dikkat çeken GameStop'a yatırımcılardan kötü haber
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GameStop, 1,75 milyar dolarlık tahvil planını duyurdu. Kripto para yatırımı ve zayıf bilanço sonrası şirketin hisseleri sert bir düşüş yaşadı.

Video oyunu perakendecisi GameStop, dijital varlık alımlarını finanse etmek amacıyla 1,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı planladığını açıkladı. Bu duyuru ve beklentilerin altındaki bilanço, şirket hisselerinde sert düşüşe neden oldu.

GameStop Bitcoin Alımı İçin Kaynak Ayırıyor

Video oyunu perakendecisi GameStop, dönüştürülebilir tahvil yoluyla 1,75 milyar dolarlık bir fon oluşturma planını kamuoyuna duyurdu. Bu hamlenin ardından şirketin hisseleri, mesai sonrası işlemlerde önemli bir değer kaybı yaşayarak yüzde 11,7 oranında geriledi. Yatırımcıların bu olumsuz tepkisinde, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması da etkili oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ihraç edilecek tahvillerin sıfır faizli olacağı ve vadesinin 2032 yılında dolacağı belirtildi. Bu finansmanla elde edilecek gelirin genel kurumsal amaçların yanı sıra yeni yatırımlar ve dijital varlık alımları için kullanılacağı ifade edildi. GameStop, mayıs ayında yaptığı 513 milyon dolarlık alımla 4.710 adet Bitcoin'i bilançosuna eklemiş ve en çok Bitcoin sahibi olan on üçüncü halka açık şirket konumuna yükselmişti.

Yatırımcı endişelerini artıran bir diğer unsur ise şirketin zayıf gelen bilançosu oldu. GameStop'un ilk çeyrek gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17'lik bir düşüşle 732,4 milyon dolara indi. Şirket, geçen sene açıkladığı 32,3 milyon dolarlık zarara karşılık bu çeyrekte 44,8 milyon dolar kar elde etmeyi başarsa da bu durum piyasa beklentilerini tatmin etmedi ve hisse senedi fiyatlarına negatif yansıdı.

GameStop'un Bitcoin odaklı stratejisi, benzer adımlar atan diğer kurumsal firmalardan farklı bir sonuç verdi. Şirketin hisseleri, mart ayında dijital varlıklara yatırım yapacağını duyurduğu günden bu yana yüzde 18,5 oranında değer kaybetti. Dönüştürülebilir tahvil ihracı, özellikle Bitcoin rezervlerini artırmak isteyen kurumsal yapılar arasında popüler bir finansman yöntemi olarak öne çıkıyor. Şirket, ilk alıcılara 250 milyon dolarlık ek tahvil alım opsiyonu tanıyarak kripto para stratejisindeki kararlılığını pekiştirdi. Tahvillerin geri ödemesi vade sonunda nakit, hisse senedi ya da her ikisinin bir birleşimiyle yapılabilecek.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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