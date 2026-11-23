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Lider kripto para Bitcoin (BTC), cumartesi sabahı 55 bin 100 dolara kadar gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyat ardından yüzde 9'dan fazla toparlanarak cumartesi akşamı 60 bin doları geri aldı, pazar akşamı ise 61 bin doların üzerine çıktı.

Satış dalgasında 24 saat içinde 2,7 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve kapatılan pozisyonların büyük kısmı yükseliş beklentisiyle açılmıştı. Kripto analisti Kyle Chassé, "Herkes tek bir neden istiyor. Yedi neden var ve bu hafta hepsi üst üste bindi" dedi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA YEDİ BASKI VAR

Chassé'nin saydığı baskıların başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faizleri yeniden artırması beklentisi geliyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller artışı desteklerken 50 baz puanlık bir adımı da gündeme getirdi. Yüzde 4,7'ye yaklaşan iki yıllık ABD tahvil faizi de riskli varlıklara alternatif oluşturdu.

Cuma günü Nasdaq'ı yüzde 5,28 düşüren yapay zeka satışı ve spot Bitcoin ETF'lerinden 16-20 Kasım haftasında çıkan 1,25 milyar dolar da baskıyı artırdı. Chassé tabloyu "Faizler, yapay zeka ve nakdin çekiciliği itti, gerisini kaldıraç yaptı" sözleriyle özetledi.

TASFİYELERİN YÜZDE 87'Sİ DÜŞÜŞ BAHSİ

Bitcoin'in dipten dönüşünde, düşüşe oynayan yatırımcıların pozisyonlarının zorla kapatılması belirleyici oldu. Toparlanma sırasındaki bir saatte 68,82 milyon dolarlık düşüş yönlü pozisyon tasfiye edilirken yükseliş yönlü tasfiye 1,64 milyon dolarda kaldı.

Dipte yatırımcılar karamsarlaşmış ve vadeli işlemlerde fonlama oranı eksiye dönmüştü. Fiyat yükselince bu pozisyonlar kapanmak zorunda kaldı ve toparlanma sırasındaki tasfiyelerin yüzde 87'si düşüş bahislerinden geldi. Bitcoin'deki işlem hacmi de şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analizlere göre 59 bin ile 62 bin dolar arasındaki tasfiye yoğunluğunun temizlenmesi zorunlu satışların önemli bir kaynağını ortadan kaldırdı. Analist Michaël van de Poppe, düşüşün 9,5 yılda yalnızca 10 kez görülen bir aşırılığa ulaştığını belirtti.

Van de Poppe, "Dip sinyali vermiyor ama tepki yükselişine işaret ediyor" dedi. Yatırımcıların gözü şimdi bugün açılacak ABD borsalarında. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 4,5 değer kazanan Bitcoin 61 bin 600 dolardan işlem görüyor.