Bitcoin 112 bin doları aşarak rekor kırdı

Bitcoin 112 bin doları aşarak rekor kırdı
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Bitcoin gün içinde 112 bin doları aşarak tarihi rekor kırdı. Kurumsal ilgi ve yarılanma etkisiyle Bitcoin yıllık yüzde 86 değer kazandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, 9 Temmuz 2025 akşamı 112 bin dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. New York ve Asya piyasalarındaki yoğun işlem hacmi, dijital varlığın değerini rekor seviyeye taşıdı.

Bitcoin'de 112 Bin Dolar Barajı Kırıldı

Bitcoin, 9 Temmuz 2025 tarihinde akşam vakitlerinde 112 bin dolar seviyesini geçerek tarihi rekorunu kırdı. New York ve Asya piyasalarında işlem yoğunluğunun arttığı saatlerde yaşanan ani yükseliş, dijital paranın değerini yeniden dünya ekonomisinin odak noktasına yerleştirdi. Uzmanlar bu yükselişi, yarılanma sürecinin geç gelen etkilerine ve borsa yatırım fonlarına (ETF) artan kurumsal ilgiye dayandırıyor.

Geçmiş dönem verileri bu rekor seviyeye nasıl gelindiğini açıkça gösteriyor. CoinMarketCap platformunun günlük değerlerine bakıldığında Bitcoin'in 9 Temmuz 2024 tarihinde 60 bin 100 dolar civarında işlem gördüğü anlaşılıyor. Mevcut 112 bin dolarlık değer göz önüne alındığında, yıllık getiri oranı yüzde 86'ya ulaşıyor. Investing.com verilerine göre 2025 yılının ilk gününde 108 bin 800 dolar seviyesinde kapanan Bitcoin, altı aylık dönemde yüzde 2,9 oranında değer kazandı.

Bu yeni zirve, mayıs döneminde 111,970.17 dolar ile belirlenen önceki en yüksek değeri de aştı. Piyasa yorumcuları, arz miktarındaki daralmanın artık daha görünür hale geldiğini ve Amerika merkezli ETF ürünlerine yönelen fonların bu durumu pekiştirdiğini vurguluyor. Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayındaki toplantıda faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı tahminleri de yatırımcıların risk alma eğilimini artıran faktörler arasında sayılıyor.

Teknoloji şirketlerinin hisse senetleriyle olan güçlü bağlantı sürerken, Bitcoin madencilerinin satış eğiliminin son günlerde azaldığı dikkat çekiyor. Blockchain verileri, kripto para borsalarına gönderilen Bitcoin miktarının rekor seviyelere karşın düzenli biçimde gerilediğini ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, fiyatların 120 bin dolar sınırına yaklaşması durumunda vadeli işlemler piyasasında alım pozisyonlarının artış göstereceğini düşünüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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