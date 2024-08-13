Binance yöneticisi Gambaryan'ın sağlık sorunları derinleşiyor

Kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan, Nijerya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Acil ameliyat gerektiren bel fıtığının yanı sıra, boğaz enfeksiyonu ve zatürre gibi hastalıklarla boğuşan Gambaryan'ın durumu, ailesini ve uluslararası camiayı endişelendiriyor. Şubat ayından bu yana tutuklu bulunan yöneticinin serbest bırakılması için hem Binance CEO'su hem de ABD'li milletvekilleri girişimlerde bulunuyor.

Tigran Gambaryan'ın Sağlık ve Hukuk Savaşı Uluslararası Gündemde

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan'ın, Nijerya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Aile ve avukatlarından gelen bilgilere göre Gambaryan'ın acil ameliyat gerektiren bel fıtığı sorununun yanı sıra, boğaz enfeksiyonu ve zatürre hastalıklarıyla da boğuştuğu belirtildi.

Eşi Yuki Gambaryan, bir açıklama yaparak eşinin durumunun vahametini, "Eskiden oldukça hareketli bir yaşam süren kocam, şimdi yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu." sözleriyle dile getirdi.

Olayın geçmişine bakıldığında, Gambaryan'ın 26 Şubat'ta Binance'in Afrika bölge müdürü Nadeem Anjarwalla ile Nijerya'nın başkenti Abuja'ya giriş yaptıktan sonra gözaltına alındığı biliniyor. Anjarwalla'nın 22 Mart'ta serbest bırakılmasına karşın, Gambaryan'ın halen Kuje cezaevinde tutulduğu ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmediği bildirildi.

Binance CEO'su Richard Teng, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gambaryan'ın bölgedeki yasal düzenlemeler üzerine çalışmak amacıyla Nijerya'da bulunduğunu vurgulayarak, Nijerya hükümetinden Gambaryan'ın serbest bırakılmasını talep etti. Öte yandan, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun iki yıl önce getirdiği yeni düzenlemelerin, Binance'in faaliyetlerini zorlaştırdığı belirtiliyor.

ABD'den de konuya ilişkin tepkiler geldi. Haziran ayında, aralarında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul'un da bulunduğu 16 milletvekili, Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens'e başvurarak Gambaryan'ın serbest bırakılması için girişimde bulundu. Milletvekilleri, Gambaryan'ın sağlık durumundan duydukları endişeyi dile getirdi.