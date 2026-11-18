29 Ekim'deki Binance saldırısına bağlı cüzdanlar 17 Kasım'da yaklaşık üç saat içinde 74 bin 880 Ethereum (ETH) transfer etti. Taşınan ETH'nin değeri yaklaşık 136,8 milyon dolara ulaşıyor.

Cüzdanlardan biri, 30 Ekim'den bu yana hareketsiz duran 34 bin 279 ETH'yi (yaklaşık 63 milyon dolar) üç yeni adrese gönderdi. Bağlantılı ikinci bir cüzdan da beş işlemde 40 bin 600 ETH (yaklaşık 74 milyon dolar) taşıdı.

THORCHAİN ÜZERİNDEN BİTCOİN'E ÇEVRİLİYOR

Zincir üstü verilere göre fonların bir kısmı, farklı blok zincirleri arasında takas imkânı sunan THORChain üzerinden Bitcoin'e (BTC) çevriliyor. Hackerın ana cüzdan grubunda hâlâ yaklaşık 527 bin 521 ETH ve 18 bin 362 BTC bulunuyor.

Bir blok zinciri analiz şirketinin 16 Kasım tarihli incelemesine göre saldırıda çalınan fonlardan 2,85 milyar dolara el konuldu ya da bu tutar donduruldu. Yaklaşık 267 milyon dolar Bitcoin'e çevrildi, 2,55 milyar dolar ise hâlâ bağlantılı adreslerde duruyor.

ABD'DEN 1,2 MİLYAR DOLARLIK EL KOYMA

ABD Adalet Bakanlığı, saldırıyla bağlantılı 1,2 milyar doları aşan fona el konulması ya da bu fonun dondurulması için mahkeme izni almıştı. Bu tutar, kamu kurumları ve özel şirketlerin ortak çalışmasıyla dondurulan 2,7 milyar doları aşan fonun bir parçasını oluşturuyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı Kuzey Kore ordusuyla bağlantılı TraderTraitor grubuna bağlıyor. Kuzey Kore ise suçlamaları reddediyor.

Saldırıda 11 blok zincirinde toplam yaklaşık 6,4 milyar dolar çalınmıştı. Fonların cüzdanlar arasında taşınması, tek başına paraya çevrildikleri anlamına gelmiyor.