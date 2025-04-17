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Binance güncel delist listesi: Bu 17 coin risk altında!

Binance güncel delist listesi: Bu 17 coin risk altında!
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Binance, topluluk odaklı "Liste Dışı Bırakma Oylaması"nın ikinci turunu tamamladı. Oylamaya göre 17 token delist edilme riskiyle karşı karşıya. İşte güncel Binance delist listesi...

Binance Square'de yapılan açıklamaya göre oylama, 10 Nisan 2025 saat 07.00'de başlayıp 17 Nisan'da gece yarısı sona erdi. Toplamda yüzde 11,1 oy alan FTT, 17 token arasından ilk sıraya yerleşti.

FTT Binance'ten Kaldırılacak mı?

Binance'in "Listele" ve "Liste Dışı Bırak" başlıklı topluluk kampanyası, platform yönetiminde kullanıcı söz hakkını artırmayı amaçlıyor. Özellikle riskli veya dalgalı olduğu düşünülen token'lar "İzleme Etiketi"yle işaretleniyor ve topluluğun görüşüne sunuluyor.

Ancak Binance, nihai kararın sadece oylamaya değil, kendi iç değerlendirme süreçlerine de bağlı olduğunu vurguladı. "Topluluk oyu önemli bir gösterge olsa da, nihai delist kararı resmi değerlendirme kriterlerimize göre alınacaktır. Projenin izleme süreci hâlen devam etmektedir. Delist takvimi de şirket içi prosedürlere göre belirlenecek," denildi.

FTT'nin uzun süredir düşüşte olan grafiği ve FTX'in Kasım 2022'deki çöküşü sonrası artan soru işaretleri, bu token'ı yüksek riskli varlıklar listesine taşıdı. Nitekim yıl başından bu yana sert bir düşüş içinde olan FTT, son 24 saatte yüzde 4,1 değer kaybederek 0,81 dolara kadar geriledi.

17 Token Risk Altında

Oylamanın ikinci turunda birçok altcoin ciddi oranda oy aldı. Zcash (ZEC) ve Jasmy Coin (JASMY) yüzde 8,6 ile dikkat çekerken, GoPlus Security (GPS) yüzde 8,2, PlayDapp (PDA) ise yüzde 7,6 oranında oy aldı.

Listenin devamında Voxies (VOXEL) yüzde 7,1, Alpaca Finance (ALPACA) yüzde 6,3, STP Network (STPT) yüzde 5,9, Flamingo Finance (FLM) yüzde 4,3 oy aldı. JASMY ve STPT, yaklaşık yüzde 6 değer kaybıyla düşüşü en çok hisseden token'lar oldu.

Ayrıca ARK yüzde 5,8; Biswap (BSW) yüzde 5,5; MovieBloc (MBL) yüzde 4,2; Wing Finance (WING) yüzde 3,8 oy topladı. Ardor (ARDR) yüzde 3,6, Perpetual Protocol (PERP) yüzde 3,4, NKN yüzde 3,2 ve LTO Network (LTO) yüzde 2,9 ile listeyi tamamladı.

Henüz oylama sonuçları nihai olmasa da, bu veriler özellikle FTT ve benzeri riskli token'lar için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Gözler şimdi Binance'in vereceği son kararda.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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