Butan devlet cüzdanından milyonlarca dolarlık Bitcoin satışı

Butan'a ait devlet bağlantılı cüzdandan 25 Mart'ta yaklaşık 519,7 BTC transfer edildi. Blockchain analiz platformu Arkham verilerine göre yaklaşık 36,7 milyon dolar değerindeki Bitcoin iki farklı cüzdana gönderildi. Zincir üstü verilere göre hedef cüzdanlardan biri kripto ticaret firması QCP Capital ile ilişkilendirildi.

Mart ayındaki üçüncü büyük transferin ardından cüzdandaki stok 4.453 BTC'ye geriledi. Ekim 2024'te 13 bini aşan Bitcoin rezervi üçte ikisini kaybetti.

Transfer, Butan cüzdanından Mart ayında gerçekleşen üçüncü büyük çıkış oldu. 18 Mart öncesindeki 24 saatte altı ayrı işlemle 72 milyon dolarlık, 9 Mart'ta ise 11,8 milyon dolarlık Bitcoin taşınmıştı. Mart toplamı, Şubat ayında gerçekleşen 284 BTC'lik transferin çok üzerine çıktı.

Cüzdanda şu anda yaklaşık 315 milyon dolar değerinde 4.453 BTC bulunuyor. Ekim 2024'te 13 binin üzerinde olan stok yaklaşık bir buçuk yılda üçte ikisini kaybetti. Butan, Arkham'ın 12 Mart tarihli raporuna göre ABD, İngiltere, El Salvador ve BAE'nin ardından en fazla Bitcoin tutan beşinci ülke konumundaydı.

MART AYINDA 120 MİLYON DOLARI AŞAN BİTCOİN TRANSFERİ

Butan, 2019'da Bitcoin madenciliğine başlayan ilk ülkelerden biri oldu. Ülke buzul nehirleri boyunca inşa ettiği hidroelektrik santralleriyle düşük maliyetli enerjiyi madenciliğe yönlendirdi. Egemenlik fonu Druk Holding and Investments, Mayıs 2023'te Bitdeer ile 500 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladı.

Aralık 2025'te Butan, Bitcoin stokunu özel idari bölgesi Gelephu Farkındalık Şehri'nin (GMC) inşası için kullanacağını açıkladı. GMC Ocak 2026'da Bitcoin, Ether (ETH) ve BNB dahil büyük kripto paraları kapsayan stratejik bir rezerv planı duyurdu.

Serkan KÖSE
