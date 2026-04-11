Bhutan Bitcoin rezervlerinden 250 BTC daha taşıdı

Güncelleme:
Bhutan Kraliyet Hükümeti 250 BTC'lik yeni bir transfer ile bu yıldaki çıkış serisini sürdürdü. Devlet bağlantılı adreslerden 2026'da yapılan toplam Bitcoin çıkışı 233,75 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu 250 BTC, yaklaşık 18 milyon dolar değerinde olup bu haftaki benzer bir transferin ardından yeni oluşturulan bir cüzdana aktarıldı. Zincir üzeri verilere göre Bhutan'ın toplam Bitcoin rezervi yaklaşık 3.774 BTC'ye geriledi. Güncel fiyatlarla 272,5 milyon dolar değer taşıyan bu miktar, Ekim 2024'teki yaklaşık 13.000 BTC'lik zirveye kıyasla yüzde 70'in üzerinde bir erime anlamına geliyor.

TOPLAM SATIŞ 233 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Bhutan'ın Bitcoin varlıkları, ülkenin devlet yatırım kolu Druk Holding and Investments tarafından yönetiliyor. Kurum, son yıllarda Bhutan'ın Bitcoin madenciliği ve birikim stratejisinin de mimarı oldu.

Hükümet bağlantılı cüzdanlardan yapılan büyük transferler genellikle olası varlık satışlarıyla ilişkilendiriliyor. Transferin amacı henüz netlik kazanmadı. Resmi bir açıklama da yapılmadı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,3 artışla 72 bin doların üzerinde seyrediyor. Bu fiyat, Ekim 2025'te ulaşılan yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvenin yüzde 43 gerisinde kalıyor.

Serkan KÖSE
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz

Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama! Yine tehdit etti
Haberler.com
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel