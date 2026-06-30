Bernstein: Tahmin piyasalarında birleşmeler yakın

Araştırma ve aracı kurum Bernstein, tahmin piyasası operatörlerinin alım satım altyapısını içeride toplamasının kripto platformları, bahis şirketleri, aracı kurumlar ve borsalar arasında bir satın alma dalgasını tetikleyebileceğini belirtti. Yayımlanan raporda şirket, sektörün bir operasyonel konsolidasyon yaşadığını ve önemli her tüketici platformunun dağıtım, aracılık, borsa ve takas katmanlarını tek çatı altında birleştirdiğini kaydetti. Bu yakınsama, geçmişte ayrı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri tek bir rekabet alanına taşıdı.

Bernstein, DraftKings'in kendi borsası DKeX'i devreye alarak işlem hacmini CME ve Cryptocom altyapısından kendi CFTC düzenlemeli platformuna taşımasını örnek gösterdi. Şirket bunun için sekiz ay süren bir hazırlık yürütmüş ve Ekim 2025'te CFTC onaylı sözleşme piyasası Railbird'ü 250 milyon dolara kadar bir bedelle satın almıştı. Robinhood ise Susquehanna ile birlikte sahip olduğu Rothera üzerinden yüksek hacimli Dünya Kupası kontratlarını, daha önce bu işi yürüten Kalshi yerine kendi platformuna yönlendirdi. Coinbase de etkinlik kontratlarını başlattıktan sonra takas operasyonlarını içeride toplamak için The Clearing Company'yi satın aldı. Bernstein'a göre eskiden dışarıya akan gelir payı artık şirketlerin içinde kalıyor.

KALSHI 22 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMEYE ULAŞTI

Altyapıyı sahiplenmek, platformların daha önce dış ortaklara giden ücretleri elinde tutmasını sağlıyor ve satın almayı dağıtıma, lisanslara ya da eksik halkaları tamamlamaya giden daha hızlı bir yol haline getiriyor. Bernstein, kendi düzenlemeli altyapısına sahip olan ancak dağıtımda büyük tüketici platformlarının gerisinde kalan Kalshi ve Polymarket'i hem olası alıcı hem de hedef olarak gösterdi. Kalshi'nin özel piyasa değeri yaklaşık 22 milyar dolar, Polymarket'inki ise 15 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakamlar, DraftKings'in 12,5 milyar dolarlık piyasa değerini ve Flutter'ın 17 milyar dolarını aşıyor.

Bernstein'a göre bahis şirketleri, aracı kurumlar ve borsaların yakınsaması olası birleşme yelpazesini genişletiyor. Bahis şirketlerinin borsa satın alması ya da işlem platformlarının bahis şirketi alması artık masada. Şirket, Flutter ile DraftKings arasındaki olası bir birleşmeyi stratejik açıdan cazip bulsa da düzenleyicilerin dar bir pazar tanımı yapması nedeniyle bu ihtimale yüzde 5'ten az şans verdi.

ABD 2017'DE BENZER BİR BİRLEŞMEYİ ENGELLEMİŞTİ

Bernstein, düzenleyici denetimin sektördeki büyük entegrasyonların önündeki başlıca engel olmayı sürdürdüğünü belirtti. Şirkete göre bu tür anlaşmalar tekel karşıtı incelemesini çekebilir ve spor etkinliği kontratlarının finansal türev mi yoksa kumar ürünü mü sayılacağı tartışmasını derinleştirebilir. ABD Federal Ticaret Komisyonu, 2017'de DraftKings ile FanDuel'in birleşmesini, birleşik şirketin günlük fantezi spor pazarının yüzde 90'ından fazlasını kontrol edeceği gerekçesiyle engellemiş ve taraflar anlaşmadan vazgeçmişti. Eyalet düzeyinde de çatışma sürüyor. Minnesota tahmin piyasalarını ilk kez tümden yasaklayan eyalet olurken Illinois, platformlardan spor kontratı sunmadan önce eyalet lisansı almasını istedi. Kalshi her iki kısıtlamaya da federal düzenlemeye tabi borsaların CFTC'nin münhasır yetkisinde olduğunu savunarak itiraz etti.

Rapor, DraftKings, Robinhood ve Coinbase için endeksin üzerinde getiri, Flutter için piyasa paralelinde notunu yineledi. Şirket, DraftKings ve Flutter için olumsuz spor sonuçları ve çevrimiçi oyun vergisi değişikliklerini, Robinhood için emir akışı ödemesi ve kripto denetimine ilişkin riskleri, Coinbase için ise uluslararası rekabet ile ABD dijital varlık yasalarındaki gecikmeleri başlıca risk olarak sıraladı.