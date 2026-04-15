Bernstein: Tahmin piyasaları beş yılda 20 kat büyüyecek

Piyasa liderliğini elinde bulunduran Kalshi ve Polymarket, 2025 başında toplam 60 milyar dolar hacme ulaştı. Spor tahminleri bu hacmin yüzde 62'sini oluşturuyor. Bernstein, spor tahminlerinin 2030'a kadar toplam içindeki payının yüzde 31'e gerilemesini bekliyor. Sektörün seçimler, finans ve ekonomi gibi kategorilerde daha geniş bir yelpazede olgunlaşması öngörülüyor.

Sektörün yıllık tekrarlayan gelirinin 2024 sonu itibarıyla 400 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bernstein bu rakamın 2025 sonunda 2,5 milyar dolara, 2030'da ise 10,8 milyar dolara çıkacağını hesaplıyor.

Rapor, sporu tahmin piyasalarının giriş kapısı olarak konumlandırıyor. Analistlere göre spor kullanıcı tabanını oluştursa da uzun vadeli büyümeyi seçim ve finansal kontratlar sürüklüyor. "Spor giriş noktası, bitiş noktası değil" ifadesi bu yaklaşımı özetliyor.

SPOR KATEGORİSİNİN HAKİMİYETİ AZALACAK

2026'da iki önemli katalizörün sektör büyümesini hızlandırabileceği değerlendiriliyor. FIFA Dünya Kupası, spor platformlarında rekor işlem hacmi potansiyeli taşıyor. ABD ara seçimleri ise siyasi tahmin segmentini güçlendirebilir. Bu iki olayın aynı yıla denk gelmesi, sektörün olgunlaşma süreci açısından belirleyici bir test ortamı yaratıyor.

Politika cephesindeki düzenleyici değişiklikler de sektör görünümünü doğrudan etkiliyor. CFTC'nin onaylı platformlarda finansal piyasa sonuçlarına yönelik sözleşmelere izin vermesi rekabet yapısını yeniden şekillendirdi. Bernstein bu gelişmenin özellikle Robinhood için belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Robinhood, Kalshi ile kurduğu ortaklık aracılığıyla tahmin piyasaları merkezi işlevi görüyor. Bu ortaklığın Robinhood'a yıllık tekrarlayan gelir olarak 350 milyon dolar katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

ROBINHOOD İÇİN ASİMETRİK YUKARI POTANSİYEL

Bernstein, Robinhood için 130 dolar fiyat hedefi belirliyor. Bu hedef, mevcut fiyata göre yüzde 81 yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Coinbase için 330 dolar hedefle yüzde 89 yükseliş öngörülüyor. Her iki hisse senedi için de "aşırı al" tavsiyesi veriliyor. Robinhood için "asimetrik yukarı potansiyel" tanımlaması kullanılıyor.

Raporun baş analisti Gautam Chhugani'nin kripto varlıklarda uzun pozisyon tuttuğu kamuoyuyla paylaşıldı. Bernstein'ın iştiraklerinin Robinhood ve Coinbase hisselerinde piyasa yapıcı olarak faaliyet gösterdiği de çıkar çatışması bildirimi kapsamında belirtildi.