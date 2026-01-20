Bermuda, Coinbase ve Circle ile ortaklık kurduğunu açıkladı

Bermuda hükümeti, ada ekonomisini "tamamen zincir üstü" bir yapıya dönüştürme planını Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısında açıkladı. Plan kapsamında Coinbase ve Circle, Bermuda hükümetine, yerel bankalara, sigorta şirketlerine, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve tüketicilere dijital varlık altyapısı ile kurumsal araçlar sağlayacak. İki şirket ayrıca ülke genelinde dijital finans eğitimi ve teknik altyapı geçişi konularında destek verecek.

Coinbase sözcüsü yaptığı açıklamada, ortaklık görüşmelerinin geçen yıl Mayıs ayında düzenlenen Bermuda Dijital Finans Forumu 2025'te başladığını belirtti.

YÜKSEK MALİYETLER VE KISITLI ERİŞİM

Ortakların tanımına göre zincir üstü ekonomi, dijital varlıkların günlük finansal altyapı olarak kullanılmasına dayanıyor. Bermuda gibi küçük ve girişimci bir ekonomi için geleneksel ödeme altyapıları hem maliyetli hem de kısıtlayıcı. Duyuruya göre ada, Karayipler ve diğer ada ülkeleriyle aynı kategoride değerlendirildiği için yüksek işlem ücretleriyle karşılaşıyor ve kara tabanlı ödeme işlemcileri ile itibari para bankacılık hizmetlerine erişimi kısıtlanıyor. Bu durum, halihazırda düşük olan işletme kar marjlarını daha da daraltıyor.

Bermuda Başbakanı E. David Burt yaptığı açıklamada, "Bu girişim fırsat yaratmak, maliyetleri düşürmek ve Bermudalıların finansın geleceğinden faydalanmasını sağlamak için tasarlandı." dedi.

STABLECOİN MERKEZİ ROL OYNUYOR

Circle'ın USDC'si çabanın merkezinde yer alıyor. Duyuruya göre USDC, işletmelerin hızlı, düşük maliyetli ve dolar cinsinden ödemeler kabul etmesini sağlıyor. Bermuda pazarında halihazırda bu sistemi kullanan canlı örnekler bulunuyor.

Girişim, Bermuda'nın dijital varlık düzenlemesindeki öncü adımları üzerine inşa ediliyor. Ülke 2018'de dijital varlıklar için ilk kapsamlı düzenleyici çerçevelerden biri olan Dijital Varlık İşletmeleri Yasası'nı çıkarmıştı. Circle ve Coinbase bu rejim altında lisans alan ilk küresel şirketler arasında yer aldı. Coinbase şu anda ABD dışındaki türev işlemlerini Bermuda merkezli bir platform üzerinden yürütüyor.

İvme geçen yıl Bermuda Dijital Finans Forumu'nda arttı. Etkinlikte hükümet, Coinbase ve Circle zincir üstü bir USDC airdropu gerçekleştirerek her katılımcıya yeni dahil edilen yerel işletmelerde kullanılmak üzere 100 USDC dağıttı. O tarihten bu yana ek Bermuda işletmeleri dijital ödemeleri kabul etmeye başladı ve yerel finans kuruluşları stablecoin ile tokenize finans kullanımını genişletti.