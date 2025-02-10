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Berachain nedir, nasıl çalışır?

Berachain nedir, nasıl çalışır?
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Merkeziyetsiz finans ekosistemine yön veren yenilikçi projeler, sektörde dengeleri değiştiriyor. Yeni nesil teknolojilerle güçlenen blockchain ağları, yatırımcıların ve geliştiricilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Biz de bu doğrultuda, ekosistemin yeni üyesi Berachain'e dair merak edilenleri sizler için derledik.

Berachain nedir?

Berachain, Cosmos SDK kullanılarak geliştirilmiş bir katman-1 blockchain ağıdır. Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile tamamen uyumlu bir yapıya sahiptir ve likidite kanıtı (PoL) adlı yenilikçi bir konsensüs mekanizması kullanır.

Cosmos SDK neden önemli?

Geleneksel blockchain ağları genellikle değişime kapalıdır; bir kez inşa edildiklerinde büyük güncellemeler yapmak oldukça zor olur. Ancak Cosmos SDK, modüler bir yapı sunduğu için Berachain'in gerektiğinde bileşenlerini kolayca değiştirmesine olanak tanır. Bunu, parçaları değiştirilebilen bir ev gibi düşünebilirsiniz—mutfağı yenilemek için tüm evi yıkmanıza gerek kalmaz!

Berachain nasıl çalışır?

Berachain, klasik PoS mekanizmasından farklı olarak likidite kanıtı (PoL) sistemine dayanır. Bu sistemde doğrulayıcılar (validator), ağın güvenliğini sağlamak için sadece token kilitlemek yerine likidite sağlayıcı (LP) tokenlarını stake eder.

Likidite Kanıtı (PoL) Nedir?

PoL, Berachain'in benzersiz konsensüs mekanizmasıdır. Doğrulayıcılar, ağın güvenliğini sağlamak için doğrudan likidite sağlayıcı (LP) tokenlarını stake eder.

Bu sistem, likiditenin merkeziyetsiz finans (DeFi) içinde aktif kalmasını ve piyasadan çekilmemesini sağlar. İşleyişi ise şu şekilde özetlenebilir:

Kullanıcılar, BERA, USDC, HONEY gibi varlıkları likidite havuzlarına yatırır ve karşılığında LP tokenları alır.

Kullanıcılar, LP tokenlarını Ödül Kasaları'na (Reward Vaults) stake ederek teşvik olarak Berachain Yönetişim Tokenı (BGT) kazanır.

Doğrulayıcılar, BGT'ye ihtiyaç duydukları için kullanıcıları kendilerine BGT yetkilendirmeye teşvik eder.

Protokoller, likiditelerini artırmak için doğrulayıcılara daha fazla BGT yönlendirmesi yapmaları için ödüller sunar.

Kullanıcılar en yüksek BGT ödüllerini takip ederek likiditenin ekosistem içinde verimli şekilde hareket etmesini sağlar.

BGT tokenları yakılarak BERA basılabilir, böylece ekosistem içinde sürdürülebilir bir döngü oluşur.

Berachain üzerinde neler inşa ediliyor?

Berachain ana ağı 6 Şubat 2025'te kullanıma açıldı. Şu anda ekosistem içinde 80'den fazla proje bulunuyor. İşte dikkat çeken bazıları:

DeFi Platformları

BEX (Berachain Exchange): Berachain'in yerel merkeziyetsiz borsası (DEX). Likidite havuzları, yield farming ve düşük işlem ücretleri gibi geniş DeFi seçenekleri sunuyor.

  • Apiarist Finance: Berachain'in hızlı işlem onay süreleri ve düşük ücretlerini kullanarak staking, lending ve yield farming hizmetleri sunan bir DeFi platformu.
  • Honeypot Finance: Topluluk odaklı bir DeFi merkezi. Çift taraflı teşvik mekanizması ile ekosisteme katkıda bulunanları ödüllendiriyor.

Oyun Projeleri

  • Boink: Berachain üzerinde çalışan bir blockchain oyunu. Oyuncular, $BERA ödülleri kazanabiliyor.
  • Honey Jar: NFT ve oyun konseptini bir araya getiren, Bong Bears teması etrafında şekillenen bir topluluk projesi.

SosyalFi

  • Berally: Berachain ekosisteminde sosyal medya ve merkeziyetsiz finansı birleştiren bir platform.

NFT Projeleri

  • Bera Monks: Sanat, hikâye ve topluluk kültürünü bir araya getiren, elle çizilmiş karakterlere sahip bir NFT koleksiyonu.
  • BAO BAO: NFT sahiplerine özel etkinlikler, play-to-earn oyunlar ve DAO ayrıcalıkları sunan bir koleksiyon.

Berachain neden önemli?

Berachain, PoL mekanizmasıyla DeFi ekosistemine yeni bir soluk getiriyor. Geleneksel staking sistemlerinden farklı olarak, varlıkların aktif kullanımını teşvik ediyor ve ekosistem içinde sürekli likidite akışını sağlıyor. Modüler yapısı sayesinde sürekli olarak geliştirilip iyileştirilebiliyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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