Haberler

Bankacılık devinden kripto ödeme hamlesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bankacılık devinden kripto ödeme hamlesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li banka Citi ile kripto para borsası Coinbase, şirketlerin stablecoin ile ödeme kabul etmesini sağlayan iş birliğini genişletti. İlk etapta ABD'de sunulacak hizmetle işletmeler, kripto varlıkları kendileri tutmadan ödeme alabilecek.

Coinbase'in 28 Eylül'de duyurduğu anlaşma, bankanın işletmelere yönelik ödeme platformu Spring by Citi'yi kapsıyor. Müşteri stablecoin ile ödeme yaptığında Coinbase bu varlığı geleneksel paraya çevirecek, Citi de ödemenin işletmeye aktarılmasını sağlayacak.

Değeri dolar gibi bir varlığa bağlı tutulması amaçlanan kripto paralara stablecoin adı veriliyor. Yeni hizmet, müşteriye bu varlıklarla ödeme seçeneği sunarken işletmenin kripto saklama ve dönüştürme işlemlerini doğrudan yönetme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

ŞİRKETLERE SANAL HESAP HİZMETİ

Ortaklığın ikinci ayağında para akışı ters yönde işleyecek. Coinbase'in ödeme hizmetlerini kullanan şirketlere sunulacak sanal hesaplara gelen geleneksel para, otomatik olarak stablecoinlere dönüştürülecek.

Coinbase Virtual Accounts adlı hizmet, para kabul etme, tutma ve gönderme gibi banka hesabına benzer işlevler sunacak. Bu hesapların bankacılık altyapısını Citi'nin Virtual Account Wallet hizmeti sağlayacak.

İLK PAZAR ABD OLACAK

Coinbase Kurumsal İş Birimi Başkanı Brett Tejpaul, ortaklığı dijital varlıkların deneme aşamasından günlük ticarete geçişini destekleyen bir adım olarak değerlendirdi. Citi Ödemeler Başkanı Debopama Sen ise amaçlarının geleneksel ve dijital ödeme araçları arasında çalışabilen bir altyapı oluşturmak olduğunu belirtti.

İki şirket, kurumsal müşterilerin dijital varlık ödemelerini geliştirmek için Ekim 2025'te iş birliği duyurmuştu. Yeni hizmetler bu ortaklığın kapsamını genişletiyor. Uygulamalar önce ABD'de sunulacak, önümüzdeki aylarda ek özellikler devreye alınacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı

Sessiz sedasız İran'ın burnunun dibindeki ülkeye gitmiş
“Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu kanlı bitti: Kuzenler birbirini bıçakladı

Kuzenlerin oyunu bıçaklı kavgaya dönüştü: İkisi de hastanelik oldu
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler

Ünlü komedyen 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk sözleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti

Bizimle dalga geçiyor! İstifası beklenirken yaptığı açıklamaya bakın
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
Çanakkale'de Troya tüneli girişinde feci kaza! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Otobüsle çarpıştılar! Otomobildeki 2 kişi ve 3 köpek öldü
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak'ın o sözleri akıllara geldi
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı karşı karşıya gelecek

Filistin Milli Takımı o şehrimize geliyor! Tüm gözler bu maçta olacak
Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu

4 gündür haber alınamıyordu: Çürümeye yüz tutmuş bedeni bulundu
Sinan Engin'den TFF'ye acil çağrı

Maç biter bitmez TFF'ye acil kodlu çağrı!