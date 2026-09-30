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Bankacılık devinden Ethena için dev tahmini

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Bankacılık devinden Ethena için dev tahmini
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İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, Ethena'nın ENA tokenı için uzun vadeli yükseliş öngörüsü açıkladı. Banka, stablecoinlere yönelik talebin ve finansal varlıkların blok zincirine taşınmasının projeyi büyütebileceğini düşünüyor.

Standard Chartered, 30 Eylül tarihli değerlendirmesinde ENA için 2028 sonuna kadar 2 dolar hedefi belirledi. Bankanın ilk kez araştırma kapsamına aldığı token, analizlerde yaklaşık 0,25-0,26 dolar aralığında değerlendirildi. Hedef, bu seviyelerin yaklaşık sekiz katına karşılık geliyor.

Değerlendirmeyi hazırlayan Standard Chartered Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Geoff Kendrick, Ethena'nın stablecoin, vadeli işlem ve tokenlaştırma alanlarındaki faaliyetlerine odaklandı. Banka, bu üç pazardaki büyümenin ENA'ya talep yaratabileceği görüşünü paylaştı.

BEKLENTİNİN MERKEZİNDE DİJİTAL DOLAR VAR

Ethena'nın büyüme planında, doların değerini takip etmek üzere tasarlanan USDe önemli yer tutuyor. Proje, bu varlığı destekleyen işlemlerden gelir elde ediyor. Standard Chartered, getiri sunan stablecoinlere yönelik ilginin artmasını yükseliş beklentisinin temel gerekçelerinden biri olarak gösterdi.

USDe'nin başlangıçtaki gelir modeli, elde tutulan kripto varlıkları vadeli piyasalardaki ters yönlü pozisyonlarla dengelemeye dayanıyordu. Ethena zamanla kurumsal kredilere ve tokenlaştırılmış finansal varlıklara da yönelerek gelir kaynaklarını çeşitlendirdi.

Bankanın tahminine göre USDe arzı 2028'e kadar 40 milyar dolara ulaşabilir. Standard Chartered, gerçek dünya varlıklarının blok zincirindeki toplam büyüklüğünün de aynı dönemde yaklaşık 40 milyar dolardan 2 trilyon dolara çıkmasını bekliyor. Her iki öngörü de kullanımın önümüzdeki yıllarda hızla yaygınlaşacağı varsayımına dayanıyor.

GERİ ALIMLAR İÇİN ARZ KOŞULU BULUNUYOR

Ethena'nın büyümesinin ENA'ya nasıl yansıyacağı da analizin önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Ağustosta önerilen düzenleme, markalı iş kollarından elde edilen net gelirin yüzde 95'inin belirli arz koşulları sağlandığında düzenli ENA geri alımlarına ayrılmasını öngörüyor.

İlk eşik, USDe arzının 7,5 milyar dolara ulaşması olarak belirlendi. Böylece geri alımların sabit bir bütçe yerine faaliyetlerden elde edilen gelire bağlanması amaçlanıyor. Programın işlemesi, ilgili eşiklerin karşılanmasına bağlı kalıyor.

Standard Chartered'ın 2 dolarlık hedefi, bu büyüme senaryosunun gerçekleşmesine dayanıyor. Banka, benimsenmenin yavaş ilerlemesini ve tokenlaştırılmış varlık pazarının beklenenden zayıf büyümesini tahminin önündeki riskler arasında sıralıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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