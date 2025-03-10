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Bankacılık devi Bitcoin ve Ethereum ticaretine onay aldı

Bankacılık devi Bitcoin ve Ethereum ticaretine onay aldı
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İspanyol finans devi BBVA, Bitcoin ve Ether ticareti için İspanyol mali düzenleyiciden onay aldı. Kripto piyasalarındaki bu yeni adım, Avrupa'daki dijital varlık ticaretini şekillendirebilir.

İspanya'nın önde gelen finans kuruluşlarından Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), müşterilerine Bitcoin ve Ether ticareti yapma imkânı sunacak. Bu onay, Avrupa'daki dijital varlık piyasalarının genişlemesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

BBVA'dan Kripto Ticaretine Yeşil Işık

İspanyol bankacılık devi BBVA, kripto para ticareti konusunda önemli bir adım attı. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre banka, müşterilerine Bitcoin ve Ethereum alım satım hizmeti sunabilmek için İspanya'nın mali düzenleyici kurumundan resmi onay aldı. Bu onay, Avrupa Birliği genelinde Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin tam olarak yürürlüğe girmesiyle aynı döneme denk geldi.

BBVA için alınan bu izin, bankanın müşterilerine dijital varlık erişimi sağlama yönündeki çok yıllık çalışmalarının sonucunu temsil ediyor. Banka, 2020 yılından bu yana kripto ticaret hizmetleri sunmak için gerekli düzenleyici onayları bekliyordu.

BBVA, kripto hizmetlerini başlangıçta İspanya veya diğer AB ülkeleri yerine İsviçre'den başlatmayı planlıyordu. Bu stratejinin nedeni, İsviçre'nin Finansal Piyasa Denetleme Kurumu (FINMA) çatısı altında dijital varlıklar için halihazırda net bir düzenleyici çerçeveye sahip olmasıydı.

BBVA kripto alanına giren ilk Avrupa bankası değil. Almanya merkezli Deutsche Bank ZKsync ile bir Ethereum toplaması geliştiriyor ve Taurus ile saklama hizmeti sunarken, Fransız bankası Société Générale'in SG-FORGE birimi XRP Ledger üzerinde bir euro stablecoin çıkarıyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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