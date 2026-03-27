Balinalar bir ayda 61 bin Bitcoin biriktirdi

10 ile 10 bin Bitcoin arasında tutan balina ve köpekbalığı olarak sınıflandırılan cüzdan grupları, toplam bakiyelerini geçen aya kıyasla yüzde 0,45 artırdı. Bu oran, 61 bin 568 Bitcoin'e karşılık geliyor. 0,01 Bitcoin'in altındaki küçük cüzdanlar ise aynı dönemde yüzde 0,42 büyüyerek 213 Bitcoin ekledi.

KORKU ENDEKSİ AŞIRI KORKU BÖLGESİNDE

Zincir üstü veri platformu Santiment'in bulgularına göre Bitcoin borsalardan çıkmayı Mart boyunca sürdürdü. Bu tablo, büyük cüzdan sahiplerinin satışa değil birikime yöneldiğini gösteriyor. Santiment analistleri, balina birikimini fiyatın mevcut aralıktan yukarı kırılmasının "umut verici bir işareti" olarak nitelendirdi. Büyük cüzdanlar birikim yaparken perakende yatırımcıların satışa geçmesinin, tarihsel olarak boğa döngülerinin başlangıcını gösteren güvenilir bir sinyal olduğu vurgulandı.

Zeus Research analisti Dominick John, birikim yapan balinaların bir kırılım öncesinde konumlandığını değerlendiriyor. "Balinalar, konsolidasyon dönemlerinde sessizce BTC yığıyor. Küçük cüzdanlar ise yükseliş trendlerinde FOMO ile harekete geçiyor." dedi. John, birikimin makro koşullar destekleyici kaldığı sürece sürebileceğini, ancak perakende FOMO'sunun aşırı ısınması halinde bir duraklama ya da sınırlı düzeltme gelebileceğini ekledi.

19 Mart'ta Bitcoin fiyatının gerilediği gün iki büyük cüzdan borsalara onlarca milyon dolar değerinde Bitcoin aktardı. Söz konusu düşüş, İran çatışmasının Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik saldırılarla derinleşmesinin enerji fiyatlarını yukarı çektiği güne denk geldi.

Yatırımcı duyarlılığı da genel tabloyu yansıtıyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi yayım sırasında 13 puanla "aşırı korku" bölgesinde seyrediyor. Önceki günün skoru 10'du. Bir önceki hafta ve Şubat ayının tamamı da "aşırı korku" ortalamasıyla kapandı.