Avustralya kripto yatırımcılarını etkileyecek sermaye kazancı vergisi değişikliği planlıyor

Güncelleme:
Avustralya hükümeti sermaye kazancı vergisi indirimlerinde planlanan değişikliklerin detaylarını salı günkü bütçe gecesinde açıklamaya hazırlanıyor. Değişiklik kripto para yatırımcılarını doğrudan etkiliyor. Hazine Bakanı Jim Chalmers değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce bir yıllık geçiş süresi tanınacağını açıklayacak.

Plana göre hükümet bir yıldan uzun süre elde tutulan varlıklardaki yüzde 50'lik sermaye kazancı vergisi indirimini enflasyona endeksli bir modelle değiştirecek. Bu değişiklik bazı uzun vadeli kazançlardaki vergi yükünü fiilen artıracak. Kripto paralar da etkilenen varlıklar arasında yer alıyor.

Bütçe gecesinden sonra edinilen varlıklar önerilen geçiş dönemi kapsamında 2027 ortasına kadar mevcut yüzde 50'lik indirimden yararlanmaya devam edecek.

PİYASA KATILIMCILARI DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRDİ

Planlanan önlemler piyasa katılımcılarından eleştiri aldı. Coolabah Capital yatırım direktörü Christopher Joye vergi değişikliklerinin sermayeyi üretken yatırımlardan uzaklaştırabileceğini söyledi.

Joye "Bütçe üretken işletmeler ve varlıklar üzerindeki sermaye kazancı vergisini yaklaşık yüzde 23,5'ten yüzde 46-47'ye ikiye katladıktan sonra yatırımcılar anlaşılır biçimde parasını işletmelerden, hisselerden, ticari gayrimenkulden ve kiralık konutlardan çekip vergiden muaf olan kendi oturdukları evlerine yönlendirecek." dedi.

AVUSTRALYA KRİPTO DÜZENLEMESİNİ GENİŞLETİYOR

Vergi değişiklikleri Avustralya'nın daha geniş kripto düzenleme çalışmalarını sürdürdüğü döneme denk geliyor. Ülke geçen ay "dijital varlık platformları" ve "tokenize saklama platformlarının" finansal hizmet lisansı almasını zorunlu kılan yeni yasayı kabul etmişti.

Serkan KÖSE
