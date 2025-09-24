Aster, Hyperliquid'i geride bırakmayı başardı

BNB Chain üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa Aster, bir haftadan kısa bir sürede açık pozisyonlarında rekor bir artış yaşadı. Cuma günü 3,72 milyon dolar olan platformun açık pozisyonları, çarşamba günü 1,25 milyar dolara ulaşarak en büyük rakibi Hyperliquid'i zorladı.

Ticaret Hacmi Be Kilitli Varlıklar Arttı

Açık pozisyonlar, henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını ifade eder ve bir projenin likiditesini ölçmek için kullanılır.Piyasa verilerine göre, Aster'in kilitli toplam varlık değeri de cuma günkü 625 milyon dolar seviyesinden yüzde 196 artarak çarşamba günü 1,85 milyar dolara yükseldi. Bu artışlar, yatırımcıların platforma sermaye aktarmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Sektör verilerine göre Aster, çarşamba günü yaklaşık 24,7 milyar dolarlık günlük ticaret hacmiyle de zirveye yerleşti.Bu rakam, aynı gün yaklaşık 10 milyar dolarlık hacim kaydeden en güçlü rakibi Hyperliquid'i geride bıraktı. Diğer platformlar ise bu iki ismin oldukça gerisinde kaldı.

Aster'in günlük hacimde rakibini geçmesine rağmen, Hyperliquid yedi günlük ve 30 günlük periyotlarda liderliğini koruyor. Yapılan analizler, Hyperliquid'in daha uzun vadede daha derin bir likiditeye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Aster'in bu hızlı yükselişinin arkasında BNB Chain ve YZi Labs (eski adıyla Binance Labs) tarafından sağlanan destek yer alıyor.Ayrıca, bir kripto veri platformunun tanıtım programı aracılığıyla elde edilen yoğun görünürlüğün de bu başarıda etkili olduğu belirtiliyor. Kampanya kapsamında milyonlarca sosyal medya etkileşimi ve internet sitesi gösterimi sağlandığı ifade edildi.