Aster, Hyperliquid'i geride bırakmayı başardı

BNB Chain üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa Aster, açık pozisyonlarını bir haftadan kısa sürede 1,25 milyar dolara çıkararak rekor kırdı. Günlük ticaret hacminde rakibi Hyperliquid'i geride bırakan platform, DeFi piyasasında dikkatleri üzerine çekti.

BNB Chain üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsa Aster, bir haftadan kısa bir sürede açık pozisyonlarında rekor bir artış yaşadı. Cuma günü 3,72 milyon dolar olan platformun açık pozisyonları, çarşamba günü 1,25 milyar dolara ulaşarak en büyük rakibi Hyperliquid'i zorladı.

Ticaret Hacmi Be Kilitli Varlıklar Arttı

Açık pozisyonlar, henüz kapatılmamış toplam sözleşme sayısını ifade eder ve bir projenin likiditesini ölçmek için kullanılır.Piyasa verilerine göre, Aster'in kilitli toplam varlık değeri de cuma günkü 625 milyon dolar seviyesinden yüzde 196 artarak çarşamba günü 1,85 milyar dolara yükseldi. Bu artışlar, yatırımcıların platforma sermaye aktarmaya istekli olduğunu gösteriyor.

Sektör verilerine göre Aster, çarşamba günü yaklaşık 24,7 milyar dolarlık günlük ticaret hacmiyle de zirveye yerleşti.Bu rakam, aynı gün yaklaşık 10 milyar dolarlık hacim kaydeden en güçlü rakibi Hyperliquid'i geride bıraktı. Diğer platformlar ise bu iki ismin oldukça gerisinde kaldı.

Aster'in günlük hacimde rakibini geçmesine rağmen, Hyperliquid yedi günlük ve 30 günlük periyotlarda liderliğini koruyor. Yapılan analizler, Hyperliquid'in daha uzun vadede daha derin bir likiditeye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Aster'in bu hızlı yükselişinin arkasında BNB Chain ve YZi Labs (eski adıyla Binance Labs) tarafından sağlanan destek yer alıyor.Ayrıca, bir kripto veri platformunun tanıtım programı aracılığıyla elde edilen yoğun görünürlüğün de bu başarıda etkili olduğu belirtiliyor. Kampanya kapsamında milyonlarca sosyal medya etkileşimi ve internet sitesi gösterimi sağlandığı ifade edildi.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

