ARK Invest, tahmin piyasası verilerini yatırım süreçlerine taşıyor

Cathie Wood'un yönettiği varlık yönetim şirketi ARK Invest, tahmin piyasası Kalshi'nin verilerini kurumsal araştırma akışına dahil edeceğini duyurdu. Şirket, bu verileri makroekonomik beklentilerin takibinde, risk yönetiminde ve hedge stratejilerinde kullanacak.

ARK Invest'in kurucusu ve CEO'su Wood, "Tahmin piyasalarını kurumsal iş akışlarına dahil etmek, finansal araştırmada inovasyonun doğal bir sonraki adımıdır." ifadesini kullandı. Şirket, elde edeceği verileri işlem hacmi, düzenleyici onaylar ve teknolojik kilometre taşları gibi performans göstergelerinin analizinde de değerlendireceğini açıkladı.

FED VE CORNELL'DAN TAHMİN PİYASASINA İLGİ

ARK'ın araştırma direktörü Nick Grous, tahmin piyasalarının kilit ekonomik ve şirkete özgü sonuçlar etrafındaki riskin en saf ifadelerinden birini sunduğunu belirtti. Şirket, merak ettiği konulardaki piyasaların Kalshi platformuna eklenmesi için iş birliği yapıyor. Kalshi CEO'su Tarek Mansour, tarım dışı istihdam verileri, bütçe açığının GSYİH'ye oranı ve işletme performans göstergeleri dahil birçok piyasanın halihazırda yayında olduğunu aktardı. Tahmin piyasaları, aylık 10 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle kurumsal yatırımcıların gündemine taşındı.

Geçen ay Fed araştırmacıları, Kalshi'nin makroekonomik beklentileri mevcut araçlara kıyasla gerçek zamanlı ve daha kapsamlı biçimde ölçebildiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, platformun "araştırmacılar ve politika yapıcılar için değerli bir kıyaslama noktası" sunduğunu belirtti.

Cornell Üniversitesi'nde yürütülen başka bir araştırma, farklı bir tahmin piyasasının verilerini kullanarak yatırımcıların 2024 seçim sürecindeki siyasi gelişmelere gerçek zamanlı tepkilerini inceledi.

Serkan KÖSE
