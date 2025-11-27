Haberler

Ark Invest, Coinbase yatırımlarını sürdürüyor

Güncelleme:
Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, Coinbase hisselerinden 16,47 milyon dolar değerinde alım yaptı. Şirket, Fed'in likidite sıkışıklığını gevşetmesiyle birlikte kripto sektöründe toparlanma bekliyor.

Cathie Wood'un yönetimindeki Ark Invest, kripto borsası Coinbase'in hisselerinden 16,47 milyon dolar değerinde alım gerçekleştirdi. Şirket, son dönemde kripto odaklı hisselere yönelik agresif alım stratejisini sürdürüyor.

Üç ETF'den Ortak Hamle

Ark Invest'in işlem bildirimine göre ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) ve ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) toplamda 62.166 adet Coinbase hissesi satın aldı. Coinbase, ARKK portföyünün yüzde 5,2'sini oluşturarak 392 milyon dolarlık piyasa değeriyle fonun beşinci en büyük pozisyonu konumunda bulunuyor.

Coinbase hisseleri aynı gün Nasdaq'ta yüzde 4,27 artışla 264,97 dolardan kapandı. Ancak hisse, son bir ayda yüzde 26,7 değer kaybetti.

Ark Invest aynı gün Ark-21Shares Bitcoin ETF'inden de 39.400 adet hisse (yaklaşık 1,17 milyon dolar değerinde) satın aldı. Şirket, son dönemde Coinbase, BitMine, Bullish, Circle ve Robinhood gibi kripto odaklı hisselerdeki düşüşlerden faydalanarak portföyünü genişletiyor.

Ark Invest CEO'su Cathie Wood, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda kripto ve yapay zeka sektörlerini baskı altına alan likidite sıkışıklığının önümüzdeki haftalarda tersine dönmesini beklediklerini açıkladı. Wood, 14 Kasım tarihli bir web seminerinde, "Bir miktar likidite sıkışıklığı yaşıyoruz ancak bunun geçici olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Wood, beklentilerini; Fed'in 10 Aralık toplantısında niceliksel sıkılaştırmayı sonlandırması, hükümet kapanma krizinin çözülmesiyle piyasalara likiditenin yavaşça dönmesi ve Fed'in gelecek ay bir faiz indirimi daha yapması olarak üç gerekçeye dayandırdı.

Wood, son bir ayda enflasyonun önemli ölçüde düştüğünü ve yeni teknolojilerin deflasyonist etkilerinin güçlendiğini vurguladı. Wood, "Gümrük tarifelerinin etkisi gelecek yıl atlatıldıktan sonra enflasyonda gerçek bir kırılma görmemiz şaşırtıcı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

500
