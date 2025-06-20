Arizona kripto para varlıklarından rezerv fon kuruyor

Arizona kripto para varlıklarından rezerv fon kuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arizona'nın kripto varlık düzenlemelerine yönelik kapsamlı yaklaşımı, yeni bir boyut kazanıyor. Geçtiğimiz ay Meclis'te reddedilen HB 2324 tasarısı, değişikliklerle birlikte Senato'dan geçmeyi başardı. Bu tasarı, eyaletin suç faaliyetlerinden elde ettiği dijital varlıkları sistematik olarak yönetmek için Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu oluşturulmasını hedefliyor.

Arizona Senatosundan HB 2324 tasarısı 16-14 oyla geçerek Temsilciler Meclisine geldi. Tasarı, eyaletin müsadere ettiği kripto varlıkları yönetmek için Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu kurulmasını öngörüyor. Mayıs ayında reddedilen tasarının değişikliklerle yeniden gündeme gelmesi, Arizona'nın dijital varlık politikasındaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Bitcoin ve Kripto Varlıklar Arizona Eyalet Bütçesine Dahil Oluyor

HB 2324 tasarısı, Arizona Eyalet Hazine Müdürüne el koyma süreciyle elde edilen kripto varlıkları yönetme veriyor. Tasarı ayrıca devlet kurumlarının kripto varlıklarda veya dijital varlıklar içeren borsada işlem gören fonlarda (ETF) yatırım yapmasına ve varlıkları satmasına izin veriyor.

Mevzuatın en dikkat çekici yanı müsadere edilen kripto varlıkların satış gelirlerinin kademeli dağıtım sistemi oldu. İlk 300 bin dolar organize suçla mücadele fonuna gidecek. Satış bu miktarı aşarsa, kalan bakiyenin yüzde 50'si aynı fonda, yüzde 25'i eyaletin Genel Fonu'nda ve yüzde 25'i yeni kurulan Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu'nda kullanılacak.

Tasarı ayrıca yasal olarak el konulan dijital varlıkları güvence altına alma prosedürlerini tanımlamakta. Yetkililer özel anahtar veya parola gibi erişim kimlik bilgilerini elde etmeli, dijital cüzdanı güvence altına almalı veya bunu eyalet onaylı dijital cüzdan veya platforma transfer etmelidir.

Arizona Blockchain düzenlemelerini incelemek için adımlar atıp geçtiğimiz ay ayrı bir kripto para rezerv tasarısı olan HB 2749'u yürürlüğe koymuştu. HB 2749 sahipsiz kabul edilen kripto varlıklara odaklanırken, HB 2324 müsadere yoluyla elde edilen kripto varlıklarını ele almakta.

Federal düzeyde, ABD Senatosunun çığır açan GENIUS stablecoin tasarısını geçirmesi, şimdi daha fazla değerlendirme için Temsilciler Meclisine gönderiliyor. Başkan Trump, Temsilciler Meclisinin GENIUS Yasasını hızla geçirmesi çağrısında bulunmuş ve bunu Amerika'nın kripto varlıklarda "tartışmasız lider" " konumunu güvence altına almak için gerekli olarak tanımlamıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

Kremlin'den tarihi rest: İsrail bunu yaparsa Pandora'nın kutusu açılır
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title