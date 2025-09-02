Analistlerden Ethereum için uyarı

Haberler

Kripto para analistleri Ethereum'un eylül ayında 3.000 dolarlık destek seviyelerine düşeceğini, ardından ekim ayında güçlü toparlanmayla 'en büyük ayı tuzağını' yaratacağını öngörüyor. Bu senaryo kâğıt elli yatırımcıları tuzağa düşürecek ve onları yüksek fiyatlardan alım yapmaya zorlayacak. 2021 yılında da benzer durum yaşanmıştı.

Teknik analiz uzmanı Johnny Woo, eylül ayındaki teknik formasyonu yatırımcıları korkutabileceğini ancak ekim ayında bu formasyonun geçersiz kılınacağını belirtiyor. 2021 Eylül'ünde benzer bir senaryo yaşanmış, ETH yüzde 30 düştükten sonra Kasım ayında rekor kırarak toparlanmıştı.

Ethereum Eylül Ayında Sert Düşüş Yaşayacak

Kripto para yatırımcısı Johnny Woo, pazartesi günü yaptığı açıklamada Ethereum'un önümüzdeki dönemde büyük bir sürprizle karşılaşabileceğini belirtti.

Analist, "İlk başta düşüş eğilimli görünebilir ancak eğer bu gerçekleşirse, şimdiye kadar gördüğüm en büyük ayı tuzağı olabilir." dedi.

Woo'nun öngördüğü senaryo, Ethereum'un eylül ayında yaklaşık 3.350 dolarlık destek seviyelerine geri düşmesini, ardından ekim ayında toparlanmasını ve kasım ayında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine güçlü bir şekilde çıkmasını içeriyor.

Apollo Capital'ın baş yatırım sorumlusu Henrik Andersson ise teknik göstergelere şüpheli yaklaştı ve "Genellikle sahte olabilen tarihsel formasyonlara güvenmektense temel analize odaklanmanın daha tedbirli olduğu" yönünde görüş bildirdi.

Mevcut durumda ETH, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 11,7 aşağıda işlem görüyor ve bu önceki eylül geri çekilmelerinden çok daha sığ durumda gözüküyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
