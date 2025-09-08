Haberler

Amerikan kripto sektörü kapsamlı yasal çerçeveye kavuşuyor

Amerikan kripto sektörü kapsamlı yasal çerçeveye kavuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu kripto düzenlemelerinde SEC ve CFTC'nin ortak çalışması için danışma komitesi kurulmasını öneren yasa tasarısını açıkladı. Tasarı DeFi geliştiricilerine yasal koruma, Airdrop muafiyetleri ve DePIN düzenlemeleri getiriyor. Yasa Donald Trump'ın masasına yıl sonunda ulaşacak.

Amerikan kripto düzenlemelerinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası'nın en son hali, iki ana düzenleyici kurum arasındaki koordinasyon eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Amerikan Kripto Sektörü İçin Kapsamlı Düzenleme Paketi Onaylanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kurması planlanan Dijital Varlıklar Ortak Danışma Komitesi, düzenleyici uyumlaştırma konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Tasarının en dikkat çekici bölümlerinden biri, DeFi geliştiricilerine sağlanan net güvence oldu. Bu düzenleme kapsamında, merkeziyetsiz borsa (DEX) işletmek veya otomatik protokol geliştirmek, geliştiricileri geleneksel finansal kurumlara uygulanan aracı kurum kurallarına dahil etmeyecek.

Airdrop ve staking ödülleri konusu da netlik kazanıyor. Bu faaliyetler artık menkul kıymet yasaları kapsamında "teklif veya satış" sayılmayacak.

DePIN projelerine yönelik baştan aşağı farklı bir muafiyet düzenlemesi ekleniyor. Herhangi bir kişi veya kuruluş belirli bir DePIN için tokenların yüzde 20'sinden fazlasına sahip olduğu takdirde, güvenli liman muafiyeti uygulanmayacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi

Gürsel Tekin binaya girdi
Gürsel Tekin 'Bu bağıranlar CHP'li değil' dedi, partiden jet yanıt geldi

Tekin "Bu bağıranlar CHP'li değil" dedi, partiden jet yanıt geldi
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

İşte saldırganın yakalanma anı: Üzerinde bomba var, vur abi vur

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Arda Güler'in 6-0 öncesi söyledikleri yeniden gündemde

6-0 öncesi söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

Sanat dünyasında hüzün! Ünlü şarkıcı acı haberi duyurdu
title