Amerikan kripto sektörü kapsamlı yasal çerçeveye kavuşuyor

Amerikan kripto düzenlemelerinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası'nın en son hali, iki ana düzenleyici kurum arasındaki koordinasyon eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Amerikan Kripto Sektörü İçin Kapsamlı Düzenleme Paketi Onaylanıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) kurması planlanan Dijital Varlıklar Ortak Danışma Komitesi, düzenleyici uyumlaştırma konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Tasarının en dikkat çekici bölümlerinden biri, DeFi geliştiricilerine sağlanan net güvence oldu. Bu düzenleme kapsamında, merkeziyetsiz borsa (DEX) işletmek veya otomatik protokol geliştirmek, geliştiricileri geleneksel finansal kurumlara uygulanan aracı kurum kurallarına dahil etmeyecek.

Airdrop ve staking ödülleri konusu da netlik kazanıyor. Bu faaliyetler artık menkul kıymet yasaları kapsamında "teklif veya satış" sayılmayacak.

DePIN projelerine yönelik baştan aşağı farklı bir muafiyet düzenlemesi ekleniyor. Herhangi bir kişi veya kuruluş belirli bir DePIN için tokenların yüzde 20'sinden fazlasına sahip olduğu takdirde, güvenli liman muafiyeti uygulanmayacak.