American Bitcoin'in hazine varlıkları 6.899 BTC ile 492 milyon dolara ulaştı

Donald Trump'ın ortanca oğlu ve şirketin strateji direktörü Eric Trump, konuyla ilgili olarak, "American Bitcoin, dakikalar önce Galaxy Digital'i Bitcoin varlıkları bakımından geçti. Artık dünyanın 16. büyük kamuya açık Bitcoin şirketiyiz. Bu hızda yükselen başka bir şirket yok." ifadesini kullandı.

Şirketin iki hafta önceki güncellemesinde Bitcoin varlıklarının 6.500 BTC olduğu belirtilmişti. Bitcoin'in çarşamba günü yaklaşık 71.000 dolardan işlem gördüğü koşullarda American Bitcoin'in portföy değeri 492 milyon dolara yaklaştı.

11.298 MADENCİ MAKİNESİ ALINDI

Bitcoin Treasuries verilerine göre Trump Media & Technology Group Corp., yaklaşık 9.500 BTC ile sıralamada 13. konumda bulunuyor. Truth Social'ın işleticisi olan şirketin çoğunluk hissesi Donald Trump'a ait.

American Bitcoin, bazı hazine şirketlerinden farklı olarak madencilik tabanlı bir model izliyor. Şirket, 11.298 ASIC makinesi satın alarak kapasitesini genişletti. Mart 2025'te Hut 8 bünyesinde kurulan şirket, endüstriyel ölçekte madencilikle Bitcoin rezervi oluşturmayı hedefliyor.