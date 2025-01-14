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Altcoinlerde son durum: Dogecoin, XRP, SOL, ADA fiyat analizi

Altcoinlerde son durum: Dogecoin, XRP, SOL, ADA fiyat analizi
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Dogecoin, kripto piyasasında altcoin rallisi sırasında yüzde 10'un üzerinde bir artışla XRP, Solana ve Cardano'yu geride bıraktı. Yatırımcı ilgisi artarken, işlem hacmi yüzde 45 yükseldi. Peki, altcoinlerde son durum ne? Dogecoin, XRP, SOL, ADA fiyat analizi haberimizde...

Kripto para piyasasında altcoin rallisi yaşanırken, Dogecoin (DOGE) dikkat çekici bir şekilde liderlik pozisyonuna yükseldi. Popüler meme coin, son 24 saatte etkileyici fiyat artışları kaydeden XRP, Solana (SOL) ve Cardano'yu (ADA) geride bırakarak öne çıktı.

Dogecoin altcoin rallisinde lider

Bu yazının hazırlandığı sırada Dogecoin fiyatı 0,3494 dolardan işlem görüyor ve yüzde 10,04'lük bir artışı temsil ediyor. DOGE'ye olan yatırımcı ilgisi büyümeye devam ediyor. İşlem hacmi de yüzde 45 artarak 3,68 milyar dolara ulaştı. DOGE, 0,3114 dolarlık bir dip seviyesinden toparlanarak mevcut fiyat performansını sergiledi.

DOGE'deki mevcut fiyat rallisinin, Binance üzerindeki yatırımcıların uzun pozisyonlarına bağlanabileceği belirtiliyor.

XRP de yükseliş kaydetti ancak DOGE kadar etkileyici değildi. XRP, yüzde 8,15'lik bir artışla 2,56 dolara ulaştı. XRP'nin işlem hacmi yüzde 12 artarak 8,78 milyar dolara yükseldi. Bu, XRP'nin son 30 gündür 2,40 dolar seviyesini aşmakta zorlandığı dalgalı fiyat hareketlerinden bir kopuşa işaret ediyor.

Yatırımcılar, RLUSD sabit coininin genişlemesi ve performansı sayesinde XRP'nin daha yüksek seviyelere çıkmasını bekliyor. Mevcut verilere göre, XRP yükseliş trendini sürdürdüğü takdirde 3 dolar seviyesini yeniden test edebilir. Bu yükselişin göstergeleri arasında yeni hesap sayılarındaki artış ve işlem hacimlerindeki büyüme yer alıyor.

Cardano ve Solana'da hareketlilik

Solana, son 24 saatte yüzde 6,90'lık bir artışla 187,91 dolara yükseldi. SOL'un işlem hacmi ise yüzde 20,5 artışla 4,16 milyar dolara ulaştı. Bu fiyat artışı, Whale Alert tarafından tespit edilen 149.999 SOL'un bilinmeyen bir cüzdandan Binance'e taşındığı işlemin ardından gerçekleşti. İşlem bazı yatırımcılar üzerinde satış baskısı yaratmış olsa da, Solana bu baskıya rağmen yükselişini sürdürüyor.

Cardano da psikolojik olarak önemli 1 dolar seviyesine doğru ilerliyor. ADA fiyatı yüzde 7,49 artışla 0,9711 dolara çıktı. İşlem hacmi ise yüzde 15,53 artarak 1,29 milyar dolara ulaştı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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