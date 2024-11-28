Altcoinler ne zaman yükselir? Analistler gecikmenin sebebini açıkladı

Kripto para piyasasında, altcoin sezonunun gecikmesine ilişkin tartışmalar artıyor. Bitcoin, kurumsal ilgi ve spot ETF talebiyle büyük bir yükseliş yaşarken, altcoin piyasası hala nispeten sakin. Uzmanlar, bu durumu anlamak için piyasa dinamiklerini, yatırımcı davranışlarını ve teknik faktörleri mercek altına alıyor.

Altcoinler ne zaman yükselir?

CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, şu anda yaşanan Bitcoin rallisinin önceki döngülerden oldukça farklı olduğunu belirtti. X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamalarda, Bitcoin'e akan sermayenin niteliğinin değiştiğini ifade etti. urumsal yatırımcılar ve spot ETF'ler, Bitcoin'in büyümesini destekleyen ana faktörler haline gelmiş durumda, perakende yatırımcılar ise eskisi kadar etkin değil. Ju, bu büyük oyuncuların kripto borsalarının dışında işlem yaptıklarını ve bunun da altcoinlere sermaye akışını zorlaştırdığını vurguladı. Ayrıca Ju, küçük altcoinlerin ise likidite için borsalara bağımlı olduğunu ve bu döngüde bu kaynağın eksik olduğunu vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Altcoin sezonu gelecek, ancak seçici olacak. Her altcoin eski zirvelerine ulaşamayacak."

Ancak herkes CryptoQuant CEO'sunun analizine katılmıyor. Glassnode'dan CryptoVizArt, altcoin sezonunun zaten başladığını savundu. Solana'nın aktif adreslerdeki patlaması ve meme coin'lerin popülerliği, bu görüşü destekleyen göstergeler arasında. CryptoVizArt, "Perakende yatırımcılar bu döngüde bahis yapacakları yerleri seçti," diyerek altcoin sezonunun başladığını belirtti.

Diğer analistler, geçmişe dayalı bir bakış açısı sunuyor. Crypto Feras, altcoin sezonunun genellikle Bitcoin'in döngüsünün sonlarına doğru başladığını belirtti. 2020 yılında, Bitcoin'in büyük bir yükselişe geçtiği dönemde altcoinler geride kaldı, ancak sonra bir ralli yaşandı. Feras, "Altcoinler, Bitcoin'in muazzam yükselişinin ardından 2020'de çakılmıştı, ancak sonra tekrar yükseldiler," dedi.

Neticede, bu analizler, altcoinlerin şu anda büyük bir yükselişe geçmediğini, ancak Bitcoin'in döngüsünün ilerleyen dönemlerinde geleneksel olarak altcoinlerin değer kazandığını gösteriyor. Ayrıca, mevcut altcoin sayısının artması, sermaye akışlarını daha da dağıtarak bu döngüyü daha zayıf kılabiliyor.

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