Alpaca Fiyatı Neden Düştü? İşte Kapanma Kararının Perde Arkası
Alpaca Finance, dört yıl önce BNB Chain üzerinde kaldıraçlı getiri çiftçiliği (yield farming) sunarak adını duyurmuştu. Ancak proje, son dönemde art arda yaşadığı finansal ve stratejik sorunların ardından kapanma kararı aldı. Bu gelişme, ALPACA token fiyatının sert şekilde düşmesine neden oldu.
Alpaca Finance ekibi, yayımladığı açıklamada platformun tüm ürün ve hizmetlerinin 2024 Aralık ayına kadar kademeli olarak sonlandırılacağını duyurdu. Bu süreç kaldıraçlı farming, AUSD stabil kripto parası ve kalıcı işlem platformu Alperp'i de kapsıyor.
Projeyi sonlandırma kararının ardında birkaç kritik etken bulunuyor:
- İki yılı aşkın süredir zarar edilmesi,
- Potansiyel satın alma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması,
- Ve son olarak, Binance'in ALPACA'yı liste dışı bırakması.
Ekip, likiditenin yoğunlaştığı yeni nesil AMM sistemlerinin piyasaya hakim olmasıyla birlikte klasik kaldıraçlı farming modelinin kârlılığını yitirdiğini belirtiyor. Bu nedenle mevcut sistemle yola devam etmenin sürdürülebilir olmadığını dile getirdiler.
ALPACA fiyatı, haberin etkisiyle yüzde otuzdan fazla değer kaybederek 0,11 dolar seviyelerine geriledi. Yatırımcılar, platformun tamamen kapanacağı açıklamasını olumsuz karşılarken, token üzerindeki satış baskısı da hızla arttı.
Kapanma süreci Haziran'da başlayacak ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.