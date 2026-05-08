Almanya kripto vergisini köklü biçimde değiştirmeyi planlıyor

Maliye Bakanı Lars Klingbeil 29 Nisan'daki 2027 federal bütçe basın toplantısında hükümetin "kripto paraları farklı vergilendirmek" istediğini söyledi. Planın temel noktaları arasında kripto vergilendirmesinden 2 milyar euro (yaklaşık 2,3 milyar dolar) ek gelir ve mali suçlara karşı önlemler yer alıyor.

Mevcut kurallara göre Almanya'da özel kripto kazançları varlığın edinilmesinden itibaren bir yıl içinde satılması halinde vergiye tabi tutuluyor. Bir yıldan sonra yapılan satışlar ise vergiden muaf. Bu muafiyet Almanya'yı uzun vadeli Bitcoin ve kripto yatırımcıları için Avrupa'nın en cazip ülkelerinden biri haline getirmişti.

BİR YILLIK MUAFİYET REFORMUN ANA HEDEFİ OLABİLİR

Klingbeil nisan açıklamalarında elde tutma süresine doğrudan değinmedi. Ancak Alman Bitcoin Birliği dahil sektör kuruluşları hükümetin kripto vergilendirmesinden ciddi gelir elde etmeyi hedeflemesi halinde muafiyetin en olası hedef olduğunu belirtiyor.

Bir kripto vergi uzmanı 12 aylık vergisiz elden çıkarma kuralının kaldırılmasının "Almanya'nın kripto merkezi olarak çekiciliğini ciddi biçimde zayıflatacağını" söyledi. Uzman, "Diğer ülkeler bu politikayı kopyalamalı, Almanya onu değiştirmemeli." dedi.

Değişiklik Almanya'yı Avusturya ile benzer konuma getirecek. Avusturya 2022'de kendi vergisiz elde tutma süresini kaldırmış ve kripto kazançlarını elde tutma süresinden bağımsız olarak sermaye geliri olarak vergilendirmeye başlamıştı. Avusturyalı kripto broker Bitpanda'nın kurucu ortağı Eric Demuth bu adımı "son derece aptalca bir karar" olarak nitelendirmişti. Demuth, kararın kullanıcılar ve platformlar için daha fazla bürokrasi yarattığını ancak devlete "neredeyse hiçbir ek fayda" sağlamadığını savundu.

AB ŞEFFAFLIK REJİMİ BASKIYI ARTIRIYOR

Vergi tartışması Almanya'nın AB'nin DAC8 rejimi kapsamında daha geniş kripto raporlamasına hazırlandığı döneme denk geliyor. Ocak ayından itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcıları müşteri işlem verilerini Federal Merkez Vergi Dairesi'ne ve diğer AB makamlarına bildirmek zorunda. Bu zorunluluk beyan edilmemiş kripto ticaretinin kapsamını büyük ölçüde daraltıyor.

Bitpanda sözcüsü reformun "Almanya'nın dijital ekonomisi için kritik bir kavşak noktası" olduğunu belirtti. Sözcü, devlete sağlanacak kazancın federal bütçenin yaklaşık yüzde 0,02'sine denk geleceğini ve herhangi bir reformun "salt bir gelir arayışı" olmaması gerektiğini vurguladı.

OKX Europe CEO'su Erald Ghoos ise planın Almanya'nın benimseme ve rekabet gücünü "tek hamleyle" zayıflatacağını söyledi. Ghoos, insanları MiCA yükümlülükleri olmayan denizaşırı platformlara iteceğini uyardı.