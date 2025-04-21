Algorand (ALGO) Fiyat Tahmini 2025-2031: Yeniden Yükseliş Mümkün mü?

ALGO Fiyat Görünümü: Düşüş Yavaşlıyor

21 Nisan itibarıyla ALGO son 30 günde yüzde 5,73, son 24 saatte ise yüzde 4,81 değer kazandı. İşlem hacmi sadece bir günde yüzde 45 artarak yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını gösterdi. Ancak Algorand'ın ekosisteminde kilitli toplam değer (TVL) 43 milyon doların altına düşerek hâlâ baskı altında kalmaya devam ediyor.

Günlük Grafik Yorum

Fiyat hareketlerine bakıldığında, ALGO'daki düşüş hız kesmiş görünüyor. William Alligator göstergesi "uykuda", yani piyasada büyük bir oynaklık yok. Göreceli güç endeksi (RSI) ise 55,67 seviyesinde; bu da fiyatın aşırı alım ya da satım bölgesinde olmadığını gösteriyor. Öte yandan, MACD verisi çok düşük seviyede de olsa pozitif bir ivmeye işaret ediyor. RSI 70'in üzerine çıktığında genelde "aşırı alım" sinyali verir.

4 Saatlik Grafik Yorum

Kısa vadeli grafikte ise ALGO yatay seyrediyor ama bu kez pozitif bir momentum dikkat çekiyor. Bununla birlikte volatilite de artmaya başlamış durumda.

Teknik Görünüm: ALGO'da Ne Beklenmeli?

Teknik göstergelere göre, ALGO'nun düşüş trendi zayıflıyor. Yatırımcı hissiyatını ölçen "korku ve açgözlülük endeksi" ise piyasada hâlâ korkunun ağır bastığını ortaya koyuyor. Öte yandan, merkeziyetsiz uygulamalardaki kullanıcı hareketliliği düşmüş olsa da toparlanma sinyalleri gelmeye başladı.

ALGO Neden Geriledi?

ALGO, 2024'ün son çeyreğinde ulaştığı zirve seviyelerden geri çekiliyor. Bu düşüşte genel piyasa düzeltmesinin etkisi büyük; özellikle Bitcoin'in 99 bin doların altına inmesi bu süreci tetikledi.

ALGO Yatırım için Uygun mu?

IntoTheBlock verilerine göre, mevcut fiyat seviyesinde ALGO yatırımcılarının yüzde 97'si zararda. Bu oranın kısa vadede daha da artabileceği öngörülüyor. Ancak uzun vadeli tahminlere göre, bu tablo zamanla değişebilir ve ALGO yatırımcıları için yeniden umut olabilir.