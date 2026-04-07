ABD’nin kripto düzenlemesi için tarih belli oldu

Vanderbilt Üniversitesi'nde düzenlenen Dijital Varlıklar ve Teknoloji Politikası Zirvesi'nde konuşan Hagerty, pazartesi gününden itibaren başlayacak yeni çalışma döneminde yasanın bankacılık komitesine taşınmasını beklediğini belirtti. Tennessee senatörü, "Nisan'da bankacılık komitesinden çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Henüz yapılması gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.

Yasa, Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te CLARITY Yasası adıyla geçmişti. Kripto para piyasası üzerindeki denetim yetkisini büyük ölçüde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’na (CFTC) devretmesi öngörülen yasa hem tarım hem de bankacılık komitelerinin onayını aldıktan sonra yürürlüğe girebilecek. Tarım komitesi kendi versiyonunu Ocak 2026'da ilerletti. Bankacılık komitesinde ise tokenize edilmiş hisse senetleri, etik kaygılar ve stablecoin getirisi üzerindeki görüş ayrılıkları süreci yavaşlattı.

HAGERTY’DEN KRİPTO PARA PİYASA YAPISI YASASINA NİSAN HEDEFİ

Hagerty'nin açıklamaları, Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal'ın geçen hafta "stablecoin getirisi ve diğer konularda anlaşmaya yaklaştıklarını" söylemesiyle örtüşüyor. Hagerty, Kasım 2026 ortadönem seçimleri öncesinde zamanlamanın kritik olduğunun altını çizerek yasanın Nisan'da tamamlanması halinde seçimler için yeterli hazırlık süresinin kalacağını ifade etti.

Kripto sektörünün siyasi etkisi bu süreçte belirleyici bir faktör olmayı sürdürüyor. Kripto destekli siyasi aksiyon komitesi Fairshake, 2024 seçimlerinde 130 milyon dolar harcadığını açıklamıştı. Örgüt, 2026 orta dönem seçimleri için 193 milyon dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu. Kimliği açıklanmayan kripto yanlısı destekçilerden 100 milyon dolar topladığını ileri süren Fellowship PAC ise bu hafta Tether yöneticisi Jesse Spiro'yu başkanlığa atadığını açıkladı.