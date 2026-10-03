ABD'den Rusya bağlantılı kripto ağına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 1 Ekim'de A7'yi önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak yaptırım kapsamına aldı. Bakanlık, ağın Rusya ve İran bağlantılı yaptırımları aşmak için kullanıldığını belirtti. Karar, daha önce tek tek şirketlere uygulanan yaptırımları ağın bütününe genişletti.

Düzenleme kapsamında A7'nin ABD'de bulunan veya ABD kişilerinin elinde ya da kontrolünde olan varlıkları bloke ediliyor. Yaptırım uygulanan kişilerin tek başına veya birlikte, doğrudan ya da dolaylı olarak en az yüzde 50'sine sahip olduğu şirketler de kapsama giriyor. İzin veya istisna bulunmadıkça bu varlıklarla bağlantılı işlemler genel olarak yasaklanıyor.

RUBLE DESTEKLİ TOKEN DA AĞIN PARÇASI

A7'nin ödeme sisteminde geleneksel para transferlerinin yanında kripto varlıklar da kullanılıyor. Ağın parçası olan Old Vector şirketi, ruble destekli A7A5 tokenını çıkarıyor. Şirket, 14 Ağustos 2025'te ABD yaptırımlarına alınmıştı.

Hazine Bakanlığı, A7A5'in ağ üyelerinin yaptırımları aşarak uluslararası işlem yapabilmesi için oluşturulduğunu savunuyor. Açıklamada tokenın dolaşımının, yaptırım uygulanan altyapı sağlayıcılarına gelir kazandırdığı da belirtildi.

Ağın diğer ayağını üçüncü ülkelerdeki aracı şirketler oluşturuyor. Bakanlığa göre bu şirketler, yaptırım kapsamındaki ödemeleri normal ticari faaliyet gibi göstermek için sahte ithalat ve ihracat kayıtları ile yanıltıcı mal açıklamaları kullanıyor. Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), söz konusu şirketlerin Ocak 2025 ile Haziran 2026 arasında dünya genelinde 17 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdiğini tespit etti.

TRANSFERLER İÇİN AYRI YASAK ÖNERİLDİ

FinCEN, aracı şirketlerin ABD finans sistemine erişimini kısıtlamak için ayrı bir adım attı. Öneri, kapsam dahilindeki ABD finans kuruluşlarının belirlenen A7 aracı şirketlerini içeren para transferlerini yapmasını yasaklamayı amaçlıyor. Kısıtlama hem geleneksel para hem de kripto varlık transferlerini kapsıyor.

OFAC yaptırımları yürürlüğe girerken FinCEN'in transfer yasağı henüz kesinleşmedi. Kurum, finans kuruluşlarının A7 bağlantılı şüpheli işlemleri tespit edip bildirmesine yardımcı olacak bir uyarı da yayımladı. Düzenleme önerisi için ABD'nin resmî yayını Federal Register'da yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün boyunca görüş alınacak.