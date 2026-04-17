ABD'deki Bitcoin vergi yükü günlük ödemeleri imkânsız hale getiriyor

Washington merkezli düşünce kuruluşu Cato Enstitüsü, Bitcoin'i ödeme aracı olarak kullanmayı pratik olmaktan çıkardığını öne sürdüğü ABD vergi çerçevesini eleştirdi. Araştırmacı Nick Anthony, her işlemi vergilendirilebilir olay sayan mevcut yapının değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Cato Enstitüsü bu hafta yayımladığı bir yazıda ABD'nin Bitcoin vergi politikasına itiraz etti. Anthony, Bitcoin'le ödeme yapmanın teknik açıdan kolaylaştığını belirtirken "Vergi kodu, yasalara uyan vatandaşlar üzerinde inanılmaz bir yük oluşturuyor." ifadesini kullandı.

ABD'de Bitcoin mülk olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle küçük alışverişler de dahil her harcama, kullanıcının varlığı ne zaman edindiğine ve işlem anındaki değerine göre kâr veya zarar hesaplanmasını zorunlu kılıyor. Edinim tarihi, maliyet esası ve işlem değerinin her ödeme için ayrı ayrı raporlanması gerekiyor.

Anthony somut bir örnek sundu: Her gün Bitcoin ile kahve almak, zaman içinde onlarca sayfalık vergi bildirimine dönüşebiliyor. Her işlemin tek tek takip edilip 'Form 8949' ve ilgili belgeler üzerinden raporlanması, günlük kullanımı fiilen zorlaştırıyor.

Yapısal sorun bürokratik yükle sınırlı değil. Sermaye kazancı kuralları uzun vadeli yatırım davranışını ödüllendirmeye yönelik tasarlandığından Bitcoin'in ödeme aracı olma potansiyeliyle doğrudan çelişiyor. Mevcut çerçeve harcamak yerine tutmayı teşvik ediyor.

POLİTİKA SEÇENEKLERİ VE REFORM TALEBİ

Cato Enstitüsü birkaç çözüm yolu önerdi. Sermaye kazancı vergisinin kripto ödemelerinden tamamen kaldırılması bunların başında geliyor. Küçük işlemleri vergiden muaf tutacak bir alt sınır belirlenmesi de seçenekler arasında yer alıyor. Anthony, 200 doların altındaki kazançları muaf tutan "Sanal Para Vergi Adalet Yasası"na dikkat çekti. Bununla birlikte bu eşiğin tipik tüketici harcamalarını yansıtmak için yetersiz kaldığını vurguladı.

Cato'nun raporu ABD vergi sezonuna denk geldi. ABD Vergi İdaresi (IRS) son yıllarda kripto para bildirim kurallarını genişletirken Trump yönetimi de kripto işlemler için de alt sınırlı vergi muafiyetine destek verdiğini açıkladı ve yasal seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Serkan KÖSE
