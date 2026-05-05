ABD spot Bitcoin ETF'lerinde üç günlük giriş serisi sürüyor

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonuna 335,49 milyon dolar giriş olurken Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonuna 184,57 milyon dolar yöneldi. Morgan Stanley'nin Bitcoin ETF'si (MSBT) 12,16 milyon dolarla günde pozitif akış kaydeden tek diğer fon oldu. Geri kalan fonlarda yeni giriş olmadı.

Pazartesi girişleri üç günlük pozitif seriyi sürdürdü. Cuma günü fonlara 629,73 milyon dolar girerken perşembe günü 14,76 milyon dolarlık mütevazı bir giriş yaşanmıştı. Pozitif seri, son haftaların en yoğun çıkış dönemini oluşturan ve toplam 490,63 milyon dolarlık kayba yol açan ardışık üç günlük çıkışın ardından geldi.

ATEŞKES SONRASI TOPARLANMA VE MAKRO RİSKLER

Bitunix analistleri, yükselişin Bitcoin'in "ateşkes sonrası risk iştahı toparlanmasını" sürdürdüğünü belirtti. Analize göre Bitcoin, 79.500-81.000 dolar aralığındaki kısa pozisyon sıkışmasıyla (short squeeze) 80 bin dolar psikolojik seviyesini geri kazandı. Kaldıraçlı uzun pozisyonlar için birincil destek bölgesi 77-78 bin dolar aralığında oluştu.

Ancak büyük resim daha karmaşık. Makro ve jeopolitik güçler kripto fiyat hareketlerini giderek daha fazla yönlendiriyor. ABD ordusunun "Özgürlük Operasyonu" kapsamında Hürmüz Boğazı'nda deniz yollarını güvence altına almak için 15 bin personel konuşlandırması tedirginlik yarattı. İran bu hamlenin mevcut ateşkes çerçevesini ihlal edebileceği uyarısında bulundu.

Bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu ve Fed yetkililerinin açıklamaları riskli varlıkların yönünü belirleyecek. Enflasyon beklentileri yüksek kalırsa Fed faizleri daha uzun süre yüksek tutabilir. Beklentilerin altında veri ise teknoloji ve dijital varlıklara rotasyon tetikleyebilir.

Bitunix analistleri, "Bitcoin artık yalnızca kripto piyasası içi duyarlılıkla değil, 'makro olaylar + likidite yapısı' tarafından ortaklaşa fiyatlanan bir aşamaya girdi." ifadesini kullandı.

Spot Ethereum borsa yatırım fonları pazartesi günü 61,29 milyon dolar net giriş kaydetti. Cuma günkü 101,18 milyon dolarlık güçlü girişle birlikte kümülatif net girişler 12 milyar doları aştı. Yeni pozitif seri, nisan sonundaki belirgin çıkışların ardından geldi.