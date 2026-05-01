ABD Senatosu tahmin piyasası kullanımını yasakladı

ABD Senatosu, üyelerinin ve personelinin tahmin piyasalarını kullanmasını oybirliğiyle yasakladı. Karar anında yürürlüğe girdi. Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarı gündeme getirilecek.

Kararı sunan Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno, "İçeriden bilgiye sahip olabileceğimiz alanlarda bahis oynamak, seçmenlerimizin bize duyduğu güveni zedeliyor." ifadesini kullandı. Moreno, Senato kurallarındaki değişiklikle hiçbir üyenin ve personelin içeriden bilgiyi paraya çeviremeyeceğinin teyit edildiğini vurguladı.

Yasak, geçen hafta bir Özel Kuvvetler mensubunun gizli istihbarat bilgisini kullanarak Polymarket'te bahis oynadığı gerekçesiyle suçlanmasının ardından geldi. Asker, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanma planıyla ilgili bahislerde gizli bilgiyi kullandığı iddiasıyla yargılanıyor ve suçlamaları reddediyor. ABD-İran savaşına ilişkin zamanlaması dikkat çeken bahisler de yasama organında ayrıca tartışılmıştı.

SCHUMER YASAĞIN GENİŞLETİLMESİNİ İSTEDİ

Demokrat Parti Senato lideri Chuck Schumer, kararı "tartışmaya bile gerek olmayan" bir adım olarak nitelendirdi. Schumer, "Kongre'nin üyelerin savaşlar, ekonomik krizler veya seçimler üzerine kumar oynayabileceği bir kumarhaneye dönmesine asla izin vermemeliyiz." dedi. Yasağın yönetim ve çalışanlarını da kapsaması gerektiğini savunan Schumer, mevcut yönetimin yolsuzluk ve kişisel çıkar sağlama eğilimine dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Temsilci Ashley Hinson, sosyal medya hesabından Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir yasak tasarısı sunacağını duyurdu.

Polymarket, Senato kararını desteklediğini açıkladı. Platform, kullanım koşullarının bu tür davranışları zaten yasakladığını ancak yasal düzenlemeye kavuşmasının sektör için olumlu bir adım olduğunu belirtti. Rakip platform Kalshi CEO'su Tarek Mansour da kararı olumlu karşıladı. Mansour, platformlarının Kongre üyelerini zaten proaktif olarak engellediğini ve içeriden işleme karşı yaptırım uyguladığını aktardı.

Serkan KÖSE
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti

4 çocuğunun annesini öldürüp aynı silahla canına kıydı

Haberler.com
500

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!