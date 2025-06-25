ABD'nin yeni stablecoin yasası Terra kurucusunun suçlamalarını etkileyebilir

ABD kripto düzenlemeleri, Do Kwon'un hukuki sürecinde beklenmedik bir gelişmeye neden oldu. New York Güney Bölgesi Mahkemesi'nde görülen davada Hâkim Paul Engelmayer, GENIUS Yasası'nın Kwon'un dokuz ağır suçlamasını etkileyebileceğini ima etti. Terra ekosisteminin 2022'deki çöküşünden sonra başlayan hukuki süreç, şimdi ABD Kongresi'ndeki mevzuat değişiklikleriyle yeni bir boyut kazanıyor.

ABD'nin Yeni Yasası Do Kwon'un Hukuki Sürecini Değiştirebilir

Kwon'un hukuk yetkilileri kritik bir buluşma gerçekleştirdi. Hâkim Engelmayer'in "GENIUS Yasası'nı göz önünde bulundurduğunu" söylemesi, Terra kurucusunun menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarında potansiyel değişikliklere işaret ediyor.

GENIUS Yasası olarak bilinen 'ABD Stablecoinleri için Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Oluşturma Yasası', 17 Haziran'da ABD Senatosu'nda kabul edildi. Yasanın Temsilciler Meclisi'nde olası muhtemel kararı ve Başkan Donald Trump'ın onayından sonra yürürlüğe girmesi durumunda, Do Kwon'un TerraUSD (UST) algoritmik stablecoin ve LUNA tokenı ile ilgili suçlamaları önemli ölçüde etkilenebilir.

Terra'nın UST stablecoini 2022'de dolardan ayrılmış ve bu durum ekosistemin dramatik çöküşüne yol açmıştı. Bu çöküş, Güney Kore ve ABD'deki yetkililerin Kwon ve diğer Terraform Labs yöneticileri aleyhine kapsamlı hukuki soruşturma başlatmasına neden oldu.

Terraform Labs kurucu ortağı 2023'te Montenegro'da kripto ile ilgisi olmayan suçlamalarla tutuklanmış ve sayısız mahkeme ertelemesinden sonra aralık ayında ABD'ye iade edilmişti. Kwon şu anda menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama ile ilgili dokuz ağır suç sayımıyla yargılanıyor.

2024'te bir jüri Terraform Labs ve Kwon'u SEC ile yapılan hukuki davanın bir parçası olarak yatırımcıları dolandırmaktan sorumlu bulmuştu. Hâkim Engelmayer'in şimdi hukuki davadaki kararların Kwon'un cezai davasında bağlayıcı olup olmayacağını araştırdığı bildiriliyor.