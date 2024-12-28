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ABD'nin Bitcoin rezerv stratejisi netleşiyor

ABD'nin Bitcoin rezerv stratejisi netleşiyor
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Galaxy Research raporu, ABD hükümetinin 2025 yılında Bitcoin (BTC) satın almayacağını ancak mevcut Bitcoin rezervini koruyacağını öngörüyor. Rapor, hükümetin genişletilmiş bir Bitcoin rezerv politikası için adımlar atabileceğini vurguluyor. Bu durum küresel kripto para piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

ABD hükümeti, çeşitli adreslerde toplam 17,36 milyar dolar değerinde 183.850 Bitcoin'lik rezerve sahip. Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn'un raporuna göre hükümet bu varlıkları korumayı tercih edecek. Wyoming Senatörü Cynthia Lummis'in önerdiği Bitcoin Yasası 2024 ise beş yıl içinde 1 milyon Bitcoin alımını öngörüyor.

Galaxy Research: ABD Hazinesi Mevcut Bitcoin Varlıklarını Elinde Tutacak

Galaxy Digital'in araştırma birimi, ABD'nin Bitcoin rezerv politikasında önemli değişiklikler bekliyor. Rapora göre departmanlar ve kurumlar, genişletilmiş bir Bitcoin rezerv politikasını incelemek için harekete geçecek.

Bu gelişme, özellikle büyük ulusal varlık fonlarına sahip ve ABD'ye mesafeli ülkeler arasında Bitcoin edinme yarışını tetikleyebilir. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, konuyla ilgili temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao ise Çin'in stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağını düşünüyor. Zhao'ya göre ilk adımı küçük ülkeler atacak ve bu değişim kademeli olarak ilerleyecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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