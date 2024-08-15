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ABD milyonlarca dolarlık Bitcoin transferiyle gündemde

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ABD Adalet Bakanlığı tarafından yönetilen bir kripto para cüzdanından Coinbase Prime hesabına 600 milyon dolar değerinde Bitcoin transfer edildi. Bu büyük transfer, yıllar önce kapatılan Silk Road pazarından elde edilen fonların izini sürmekle ilgili yeni spekülasyonlara yol açtı.

Amerika Birleşik Devletleri hükümetine ait bir dijital cüzdandan, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde Bitcoin'in Coinbase Prime platformuna aktarıldığı bildirildi. Bu önemli transfer, kripto para piyasalarında ve finans çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Transferin kaynağının, yıllar önce kapatılan Silk Road platformundan ele geçirilen fonlar olduğu düşünülüyor.

Silk Road Bitcoin'leri Coinbase Yolunda

ABD hükümetine ait bir dijital cüzdandan yaklaşık 600 milyon dolar değerinde Bitcoin, Coinbase Prime platformuna aktarıldı. Kripto para analiz şirketi Arkham Intelligence'ın paylaştığı verilere göre söz konusu 10 bin adet Bitcoin, kısa bir süre önce hükümet kontrolündeki başka bir adrese taşınmıştı.

Bu transferden yaklaşık iki hafta önce ABD Adalet Bakanlığı'nın yönetimindeki bir kripto cüzdanından 2 milyar dolar değerinde Bitcoin'in bilinmeyen bir adrese gönderildiği ortaya çıkmıştı. Uzmanlar bu fonların kaynağının, yıllar önce kapatılan Silk Road platformundan ele geçirilen varlıklar olduğunu düşünüyor.

Arkham Intelligence'ın raporuna göre bu yılın Nisan ayında ilginç bir gelişme yaşandı. İçerisinde 30 binden fazla Bitcoin bulunan bir kripto para cüzdanından, Coinbase Prime'ın kontrolündeki bir hesaba küçük miktarda (0.001 BTC) Bitcoin gönderildi. Bu işlemin, büyük olasılıkla bir deneme transferi olduğu tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda, bir Amerikan temyiz mahkemesi önemli bir karara imza atmıştı. Mahkeme, Silk Road ile bağlantılı olduğu belirlenen 70 bin Bitcoin ve çeşitli kripto varlıklara el konulması kararını onamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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