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ABD Kongresi konut yasasının içine kritik bir kripto maddesi sıkıştırdı

ABD Kongresi konut yasasının içine kritik bir kripto maddesi sıkıştırdı
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ABD Kongresi, ülkenin merkez bankası Fed'in 2030'a kadar dijital bir para birimi (CBDC) oluşturmasını yasaklayan bir konut yasa tasarısında uzlaştı.

Temsilciler Meclisi ile Senato, Fed'in 2030'a kadar CBDC çıkarmasını yasaklayan maddeyi içeren konut tasarısını ilerletmek için anlaşmaya vardı. İki partiden liderlerden oluşan bir grup, 21. Yüzyıl Konut Yolu Yasası'nın güncellenmiş halini salı günü açıkladı. Tasarı, konutta erişilebilirliği iyileştirmeyi amaçlıyor ve kurumsal yatırımcıların kiraya vermek üzere mevcut tek ailelik konutları satın almasını yasaklıyor.

Tasarı, Senato'nun martta kabul etmesinden bu yana bir CBDC yasağı içeriyor. Temsilciler Meclisi de kendi sürümünü mayısta güçlü destekle geçirdi, ancak iki kanat bazı noktalarda anlaşamadı. Senato şimdi, Meclis'te nihai oylamaya sunulacak yeni değişiklikler ekledi. Konuya yakın iki kaynağa göre Meclis'teki Cumhuriyetçi liderler, tasarıyı Meclis'in 23 Haziran'da tatilden dönmesinin ardından oylamaya getirmeyi planlıyor.

TASARI FED'E 2030'A KADAR CBDC YASAĞI GETİRİYOR

Konut tasarısı, Fed'in doğrudan ya da dolaylı olarak "bir merkez bankası dijital para birimi veya buna esasen benzeyen herhangi bir dijital varlık ihraç edemeyeceği ya da oluşturamayacağı" hükmünü içeriyor. Maddenin 31 Aralık 2030'da sona ereceği belirtiliyor. Düzenleme ayrıca kripto stablecoinler, yani "açık, izinsiz ve özel, dolar bazlı para birimi" için bir istisna tanıyor.

Madde, Cumhuriyetçi Temsilci Tom Emmer'in CBDC Karşıtı Gözetim Devleti Yasası'ndaki ifadelerin büyük bölümünü yeniden canlandırıyor. Söz konusu yasa Haziran 2025'te sunulmuş, ertesi ay Meclis'ten geçmiş, ancak Senato'da hiç ele alınmamıştı. Tasarının hızla yasalaşması ve yıllardır bir CBDC yasağı geçirmeye çalışan Cumhuriyetçilere bir zafer kazandırması bekleniyor. Kripto savunucuları uzun süredir CBDC'leri, hükümetlerin kripto teknolojisini merkezi olarak kontrol edilen bir varlığa dönüştürme girişimi olarak görüp eleştiriyor.

ANLAŞMA CLARITY YASASI'NIN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Anlaşma, Kongre'nin ağustos tatili ve kasımdaki ara seçimler öncesinde başka yasalara odaklanabilmesi anlamına geliyor. Bunların başında, çok sayıda vekilin ilerletmeye çalıştığı ve kriptoyu düzenleyen CLARITY Yasası geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2025'te federal kurumların CBDC'lerle ilgili tüm çalışmalarını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Trump o dönemde CBDC'lerin "finansal sistemin istikrarını, bireysel mahremiyeti ve ABD'nin egemenliğini" tehdit ettiğini söylemişti.

Serkan KÖSE
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