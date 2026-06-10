AB Rusya yaptırımlarında 11 kripto platformuna işlem yasağı öneriyor

Paket, Rusya'ya karşı yürütülen yaptırımları Rus bankaları ve enerji gelirlerinin ötesine taşıyor. Avrupa Birliği (AB), Moskova'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan kısıtlamaları aşmasına yardım ettiği öne sürülen kripto şirketlerini de hedefe alıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda yeni adımları sıraladı. Kallas, "Belirli üçüncü ülkelere yönelik kripto varlık hizmeti yasağımızı sıkılaştıracak, yeni tanımlamalar ekleyecek ve 11 kripto platformunda işlemleri yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

Paketin kapsamı yalnızca kripto ile sınırlı kalmıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzenlemenin 31 Rus bankası ile üçüncü ülkelerdeki 20 kuruluşa yönelik yasaklar içerdiğini açıkladı. Bu kuruluşlar arasında bankalar, kripto platformları ve petrol tüccarları bulunuyor. Komisyon Başkanı, hedef alınan kuruluşların yaptırım uygulanan Rus kişi ve şirketlere hizmet verdiğini ya da AB önlemlerinin delinmesine yardım ettiğini belirtti. Komisyon, kamuoyuna yönelik açıklamalarında bu 11 platformun adını paylaşmadı.

Komisyon ilk kez ülke düzeyinde bir adımı da gündeme getirdi. Komisyon Başkanı, Rusya'nın yaptırımları delmesine yardımcı olan platformlara ev sahipliği yapan AB dışı ülkelere yönelik kripto hizmetlerinin tümüyle yasaklanabileceğini söyledi. Bu adımın, söz konusu ülkeler için "güçlü bir caydırıcı" işlevi göreceğini belirtti. AB'nin yıl başında Rus kuruluşlarıyla yapılan kripto işlemlerine topyekûn yasak getirmeyi değerlendirdiği daha önce basına yansımıştı.

YASA DIŞI KRİPTO AKIŞLARI 2025'TE 154 MİLYAR DOLAR

Öneri, yasa dışı kripto adreslerine ulaşan toplam değerin 2025'te 154 milyar dolara yükselmesinin ardından geldi. Zincir analiz verilerine göre Rusya bağlantılı işlemler, devlet bağlantılı kripto faaliyetinin büyük bölümünü oluşturdu. Ruble destekli stablecoin A7A5'in 93,3 milyar dolarlık işlem hacmi bu tablonun en somut göstergelerinden biri oldu.

BİRLEŞİK KRALLIK HTX'İ YAPTIRIM LİSTESİNE ALDI

AB önerisi, Birleşik Krallık'ın 26 Mayıs'ta attığı benzer bir adımın ardından geldi. Birleşik Krallık'ın mali düzenleyicisi, eski adıyla Huobi Global olarak bilinen HTX borsasını Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. HTX suçlamaları reddetti ve yaptırım uygulanan kuruluşun çevrim içi borsadan ayrı olduğunu savundu. Bir zincir analizi raporuna göre HTX, 2021 ile Mayıs 2026 arasında yaklaşık 21,06 milyar dolarlık yüksek riskli kripto akışını işledi. Bu tutarın en az 7,64 milyar doları Garantex, halefi Grinex, A7A5 ve Hydra gibi Rusya bağlantılı kuruluşlar ile darknet pazarlarına bağlandı.

Yaptırımlar eleştirilerle de karşılaştı. Bazı Blockchain araştırmacıları, borsa düzeyinde geniş kapsamlı bir damgalamanın meşru kullanıcıları da etkileyebileceği ve yasa dışı fonların izini süren uyum araçlarını zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Bu sırada Rusya, lisanslı yerel kripto platformları kuracak kapsamlı bir düzenleme çerçevesini temmuz ayında devreye almaya hazırlanıyor.

21. paket kripto önlemlerinin ötesine de geçiyor. Düzenleme, petrol tankerlerini hedef alıyor ve ilk kez Rus balıkçılık şirketlerini kara listeye ekleyerek enerji ile ticaret kısıtlamalarını genişletiyor.