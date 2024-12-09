2025'te yükselme potansiyeli olan 6 coin!

Bitcoin, ABD başkanlık seçimlerinden birkaç gün sonra tüm zamanların zirvesi olan 73.737 doları aştı. Diğer altcoinler de bu yükselişe katılırken, özellikle memecoin'ler piyasanın yıldızı oldu. Boğa koşusu Aralık ayında da devam ederek Bitcoin'in 100 bin dolar sınırını geçmesini sağladı. XRP ise yedi yıl sonra kendi rekorunu kırarken, PNUT ve Chill Guy gibi memecoin'ler, bu süreçte yeni milyonerlere ilham kaynağı oldu.

Trump'ın kripto politikaları fiyatlara yön verebilir mi?

Analistler, Donald Trump'ın Ocak ayında göreve başlayacak olmasıyla piyasanın daha güçlü bir boğa koşusuna hazırlanabileceğini düşünüyor. Trump'ın başkanlığı, kripto yanlısı bir yönetimi Beyaz Saray'a getirecek gibi görünüyor. Analistlere göre, mevcut piyasa bu gelişmeyi tam anlamıyla fiyatlamış değil ve bu nedenle ilerleyen dönemlerde daha yoğun bir yükseliş bekleniyor.

Bitcoin şu an 103.679 dolar seviyesindeki zirvesinden geri çekilerek 98.670 dolardan işlem görüyor. Bu boğa piyasası sırasında XRP, Tether'ı (USDT) geçerek piyasa değeri bakımından üçüncü büyük kripto varlık oldu. Ethereum ise henüz 4.000 dolar seviyesine ulaşamadı.

İşte analistlerin 2025 yılına kadar potansiyel olarak büyük performans sergileyeceğini öngördüğü 6 kripto varlık...

1. Bittensor (TAO)

Bittensor, blockchain ekosisteminde yapay zekâ kullanımını artırmayı hedefleyen merkeziyetsiz bir platform. Katılımcılar, platformda yapay zekâ modelleri paylaşabilir ve diğer modellerden faydalanabilir. TAO'nun güncel fiyatı 670 dolar ve son 7 günde yüzde 13,6 yükseldi.

2. SUI (SUI)

Hızlı işlemleriyle tanınan SUI, dApp'ler için sorunsuz bir deneyim sunuyor. SUI, şu anda 4 dolar seviyesinden işlem görüyor ve haftalık yüzde 24,8'lik bir yükseliş sergiledi.

3. Arbitrum (ARB)

Ethereum için ölçeklendirme çözümleri sunan Arbitrum, hızlı ve uygun maliyetli işlemler sağlıyor. ARB şu an 1,08 dolardan işlem görüyor ve yüzde 17,9 değer kazandı.

4. Aave (AAVE)

Kripto borç verme platformu olan Aave, kullanıcılarına teminat karşılığı borç alma imkânı sunuyor. AAVE'nin fiyatı şu anda 263 dolar ve haftalık yüzde 26,7 arttı.

5. TRON (TRX)

TRON ağı, stablecoin işlemlerinde öne çıkıyor. Kurucusu Justin Sun'ın büyük yatırımları sayesinde TRX, bu hafta yüzde 45,8 artış göstererek 0,4313 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

6. Hedera (HBAR)

Hedera, düşük enerji tüketimi ve hızlı işlem özellikleriyle öne çıkan bir blockchain platformu. HBAR, son 7 günde yüzde 31,3 ve son 2 haftada yüzde 110,4 artarak 0,3079 dolardan işlem görüyor.